Минобороны запустило перечень недобросовестных иностранных поставщиков оружия, но может заключить с Моралесом сделку на 14 миллиардов, — СМИ

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Минобороны запускает перечень недобросовестных иностранных поставщиков, которые не выполнили свои обязательства перед ВСУ. И это хорошая новость, пишет управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний со ссылкой на НАКО, рассказывают "Факты".

"В перечне уже оказались хорватская WDG Promet (фигурант дела "Львовского арсенала"), польская Alfa Sp.z.o.o (не поставила оружие и не выплатила штраф), чешская AKM Group, американская Regulus Globale и американская компания Global Ordnance Марка Моралеса (фигурант расследований OCCRP)", — написал Загородний.

Относительно последнего, пишет эксперт со ссылкой на СМИ, Моралес должен был бы быть в черном списке, учитывая его достижения в других странах.

"В Украине он сначала просрочил контракт с МО на один год, а затем продал автомобили в плохом техническом состоянии (согласно заключению ГАСУ), но наше Минобороны вовремя не воспользовалось правом на применение штрафных санкций", — напомнил Загородний.

Также, пишет эксперт, есть информация, что только по контрактам за 2022 год, когда нашей стране срочно были нужны дефицитные снаряды, Моралес (через свои компании Global Ordnance и Global Military) не поставил продукции на более чем 8 млрд грн.

"По некоторым контрактам до сих пор выполнение составляет 0%. Теперь ходят слухи, что некоторые должностные лица Минобороны рассматривают возможность подписания новых контрактов с компаниями Моралеса на сумму в 14 млрд грн", — добавил он и призвал общественность обратить внимание на эту ситуацию.