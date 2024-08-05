Госбюджет Украины может потерять почти четверть миллиарда гривен на сомнительных закупках лекарств для онкобольных, — СМИ

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Министерство здравоохранения планирует закупить лекарства для онкобольных по ценам, которые на сотни миллионов гривен выше, чем рыночные. Об этом говорится в заявлении о предотвращении уголовного преступления индийской компании Euro lifecare Private Limited к министру здравоохранения Виктору Ляшко, и. о. директора Бюро экономической безопасности Вадима Перхуна и председателя счетной палаты Ольги Пищанской, передает "Телеграф".

Журналисты пишут, что речь идет о лекарствах для онкобольных "Эверолимус" дозировкой 10 и 5 мг, индийской фармкомпании Натко Фарма Лимитед. В частности, тендерное предложение по "Эверолимус" (10 мг) составляло 182 583 600 грн против 358 995 360 грн следующего по стоимости предложения участника процедуры закупки. То есть экономия бюджетных средств могла бы составить 176 411 761 грн.

А тендерное предложение по лекарствам "Эверолимус" (5 мг) составляло 54 629 640 грн против 90 582 480 грн следующего по стоимости предложения участника процедуры закупки. То есть экономия бюджетных средств могла бы составить 35 952 840 грн. Соответственно, государственный бюджет мог бы сэкономить более 212 миллионов гривен, отмечают в СМИ.

"Попытка осуществить сомнительные закупки лекарств для онкобольных по завышенным ценам из государственного бюджета страны, где идет война, — это настоящий цинизм. Надеемся, что и правоохранительные органы, и министр здравоохранения, и председатель Счетной палаты отреагируют на эту попытку истощить и без того обескровленный бюджет Украины", — отметили в пресс-службе компании.

В письме также отмечается, что на момент подачи тендерных предложений продукция Натко Фарма Лимитед прошла все необходимые проверки и была зарегистрирована.

"Принципы осуществления публичных закупок — "максимальная экономия, эффективность и пропорциональность" — сейчас, как никогда, очень актуальны для нашего государства, особенно в период военного положения, полномасштабного вторжения РФ. В то время, когда все государственные предприятия, учреждения организации направляют свои силы на максимальную экономию для поддержки экономики нашей страны и военных, защищающих наше государство, закупка крайне необходимых фармацевтических продуктов должна происходить открыто и прозрачно на всех стадиях закупок и с максимальной экономией бюджетных средств", — говорится в письме.

В СМИ пишут, что лекарство "Эверолимус" применяется для лечения рака молочной железы, поздних стадий рака почек, неоперабельных или метастатических опухолей поджелудочной железы, желудочно-кишечного тракта и легких.