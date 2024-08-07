M1 Club Hotel: Єдиний номінант з України World Luxury Hotel Awards 2024

M1 Club Hotel, розташований на березі Чорного моря в Одесі, став єдиним номінантом від України на престижну міжнародну премію World Luxury Hotel Awards 2024. Ця нагорода є однією з найвищих відзнак у готельній індустрії, визнаючи та вшановуючи найвищі стандарти сервісу та розкоші у світових готелях. World Luxury Hotel Awards вважається еталоном досконалості, і номінанти оцінюються за надзвичайну якість, інновації та винятковий досвід гостей.

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Готель знаходиться під управлінням Maestro Hotel Management — керуючої компанії з ексклюзивним портфелем готелів.

M1 Club Hotel — це унікальний п'ятизірковий дизайн-курорт, що поєднує дух індустріального шику 20-х років із сучасним комфортом. Концепція готелю, розроблена агентством MNCL Concept Studio, натхненна історією створення першого морського гідроплана М-1, символу технічного прогресу та романтики минулого століття. Готель має 69 унікальних номерів з панорамними вікнами та терасами, власну набережну, пляжну та паркову зони.

Інтер'єр M1 Club Hotel, створений студією JK Lab Architects, відображає індустріальний стиль з використанням дерева та металу, нагадуючи ангари для гідропланів. Центральним елементом дизайну є крісло Aviator від Restoration Hardware, що символізує концепцію готелю.

M1 Club Hotel пропонує своїм гостям широкий спектр зручностей. Тут є L1 — Lobbi Bar, ідеальне місце для відпочинку та спілкування, а також ресторан на rooftop — Р1 Prosecco Bar, де можна насолодитися вишуканими стравами для гурманів. Ресторан R1 пропонує кулінарні шедеври та сніданки з видом на море. Гості можуть релаксувати біля басейну та AquaBar, насолоджуючись сонячними днями. Для тих, хто прагне підтримувати себе у формі, є тренажерна зала. Салон краси Beauty&Wellness by Timespell надає послуги з догляду та релаксу, а сучасний конференц-зал та VIP-кімната створюють ідеальний простір для ділових заходів.

M1 Club Hotel — це втілення духу технічного прогресу та романтики, що панували сто років тому.

Голосування за номінантів World Luxury Hotel Awards триватиме з 2 по 23 серпня. Важливо розуміти, що підтримка M1 Club Hotel — це підтримка України на міжнародній готельній арені.

Проголосувати можна за посиланням.