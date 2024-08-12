Задержанный на взятке Александр Хейло — кум Сергея Кузяры, — СМИ

В рамках дела обыски прошли на ГП "Селидовуголь" и ГП "Добропольеуголь", пишут журналисты.

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Задержанный на взятке сегодня заместитель министра энергетики Александр Хейло является кумом Сергея Кузяры, который, по данным СМИ, может быть связан с предателем Украины Виктором Медведчуком. Информацию об этом сам Хейло ранее подтверждал в СМИ. Об этом говорится в материале издания "Телеграф".

"В 2013 году Хейло был заместителем директора "Шахты "Краснолиманская". А в ряды учредителей одноименной компании входил Сергей Кузяра, которого сейчас подозревают в госизмене за торговлю углем с террористическими "Л/ДНР" и содействие террористическим организациям. По данным СМИ, Кузяра также связан общими делами с Виктором Медведчуком. Действующего заместителя министра энергетики Хейла и Кузяру, которого в медиа называют угольным топ-менеджером Януковича-младшего, связывает не только бизнес — они кумовья, что подтверждал и сам Хейло", — пишут журналисты.

Относительно нынешнего дела Хейло, то по данным источников издания, обыски по делу проходили именно на ГП "Селидовуголь", и ГП "Добропольеуголь".

Отметим, что нынешний директор ГП "Шахта "Краснолиманская" Сергей Кобыляцкий ранее возглавлял ГП "Селидовуголь".

В материалах дела отмечается, что Хейло привлек трех сообщников: частного энерготрейдера, руководителя энергетической компании из Николаевской области и руководителя добывающего предприятия из Донецкой области. Этим руководителем добывающего предприятия, по словам источников издания, и может быть экс-руководитель ГП "Селидовуголь".

Как говорится в материале, Хейло владел "Селидовским машиностроительным заводом", который является фигурантом уголовного производства (титрами №42014050990000217 от 26.12.2014 года) по завладению бюджетными деньгами с последующим конвертированием в наличные за якобы предоставленные товары и услуги шахтам "Красноармейскуголь".

Также Хейло вел бизнес в оккупированном Крыму. 5 ноября 2014 года Александр Хейло стал соучредителем ООО "Фест Трейд" с регистрацией на тогда уже захваченном россиянами Крымском полуострове. Однако сам заместитель министра это отрицал. Однако, по информации Общественного совета добропорядочности, Хейло неоднократно посещал оккупированный Крым вместе с женой судьей Яной Хейло, а одна из этих поездок длилась более двух месяцев.