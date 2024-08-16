Укрзализныця имеет возможность снизить тариф на грузовые перевозки, а не повышать его, — письмо ICC Ukraine к премьеру

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Повышение железнодорожных грузовых тарифов будет иметь крайне негативное влияние на промышленность и снизит экспортные поступления. К тому же, постоянные убытки Укрзализныци генерируют не перевозки грузов, а значительные и постоянно растущие расходы компании, а также вопиющая некомпетентность ее менеджмента компании. Об этом говорится в письме Украинского национального комитета Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, которое есть в распоряжении Интерфакс Украина.

"В августе 2021 — январе 2022 годов монопольные тарифы для грузов были увеличены в 2.4 раза к уровню на начало 2021 года. Для сравнения: в Канаде тарифы на грузовые железнодорожные перевозки за период с 1988 по 2021 год (то есть за 33 года!) выросли суммарно на +43%, а в США на 72%. Этот необоснованный скачок тарифов в Украине создает серьезное давление на бизнес и является недопустимым в нынешних условиях", — указано в письме.

В Комитете отметили: сейчас, когда морские порты снова открыты, экспорт значительно активизировался, но до довоенного уровня еще очень далеко. Дальнейшее повышение железнодорожных тарифов сделает украинскую продукцию менее конкурентоспособной на мировых рынках и еще больше снизит экспортные поступления, что негативно повлияет на общее экономическое состояние.

"С экономической точки зрения, необходимо не повышать стоимость логистики, а наоборот — снижать ее, чтобы стимулировать производство. Это позволит привлечь больше грузов на железную дорогу, уменьшить нагрузку на автомобильный транспорт и сохранить дорожную инфраструктуру, которая уже претерпела значительные разрушения из-за войны и перехода части грузов с железной дороги на дорожные пути", — подчеркнули в ICC Ukraine.

Там акцентировали, что сейчас Укрзализныця имеет все возможности не повышать тарифы: доходы компании от грузовых перевозок за первое полугодие 2024 года составили 43 млрд. грн., что на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом переменные расходы Укрзализныци составляют лишь около четверти ее суммарных расходов, поэтому перевозка дополнительной тонны любого груза приносит УЗ значительную маржинальную прибыль.

"Именно поэтому полным абсурдом являются заявления монополиста о том, что причиной его убытков является перевозка "убыточных" грузов — причиной убыточности могут быть только значительные и постоянно растущие расходы Укрзализныци, а также вопиющая некомпетентность менеджмента Укрзализныци, который не понимает базовых экономических вещей, не может нормально выстроить систему управленческого учета доходов и расходов железнодорожного монополиста, принимает ошибочные решения и вводят в заблуждение Правительство", — отметили в ICC Ukraine.

Вместо повышения тарифов, УЗ необходимо сфокусироваться на увеличении грузовой базы, а также рассмотреть возможность оптимизации раздутых постоянных расходов Укрзализныци и внедрения других мер, направленных на повышение эффективности работы компании.

"Просим вас распространить скидку в размере 30% к установленным тарифам на экспортные перевозки всех видов грузов (сейчас скидка применяется для сельскохозяйственной продукции), и поставить задачу УЗ реализовать масштабные программы оптимизации расходов и увеличения объемов перевозок, за счет чего снизить грузовые железнодорожные тарифы в течение 2024-2025г. на 15-20%, что поддержит восстановление экономики и экспорта Украины и усилит конкурентоспособность самой Укрзализныци по сравнению с автотранспортом", — резюмировали в ICC Ukraine.

Напомним, за первое полугодие Укрзализныця отчиталась о рекордных объемах перевозок и о получении 3,1 млрд грн прибыли. В то же время, как заявил руководитель УЗ Евгений Лященко, на конец года компания планирует убыток в размере 2,7 млрд грн, поэтому необходимо в очередной раз повысить тарифы на перевозки.