СМИ узнали, кто может стоять за растратой средств в "Укрнафте"

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Киевская городская прокуратура ведет расследование относительно растраты государственных средств в "Укргаздобыче", однако аналогичные спекуляции в "Укрнафте" остаются без должного внимания со стороны правоохранительных органов. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на соответствующее расследование.

"Коммерческий блок "Укргаздобычи" при заключении договоров с недобросовестными подрядчиками возглавляли Сергей Федоренко и Татьяна Сидоренко. Эти лица, оставив за собой разветвленную систему коррупционных схем, теперь внедряют их в другом государственном предприятии — "Укрнафта", где занимают аналогичные руководящие должности", — говорится в материале.

Также стало известно, что "Укрнафта" начала заключать контракты с теми же подозрительными контрагентами на поставку железобетонных плит.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрнафта" заключила договор со швейцарской компанией AGTG SA на закупку метилтретинного бутилового эфира (МТБЭ) с переплатой.

По данным журналистов, эта закупка, на сумму более 1 млрд гривен, не была отражена на сайте "Прозорро".