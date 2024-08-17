Укрзализныця нарастила объемы перевозок и должна говорить о прибыли, но никак не об убытках — эксперт

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Государственный железнодорожный монополист нарастил объемы перевозок, поэтому пока нет никаких оснований для того, чтобы компания отчитывалась об убытках. Об этом заявил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк, комментируя заявление руководства УЗ о необходимости повышения тарифа во избежание убытков.

"С точки зрения рынка, оснований для того, чтобы компания заходила в резкие убытки, мы точно не видим. Более того: мы видим рост грузооборота. И когда Укрзализныця говорит, что у них за один месяц уменьшилась прибыльность, — было бы интересно вообще посмотреть на расчеты, которые они использовали. Ведь компания имеет абсолютно растущую динамику грузопотоков, и это хорошее основание для того, чтобы у них росли грузовые перевозки, а соответственно — и доходы, и соответственно маржинальная прибыль", — говорит эксперт.

Он высказал предположение, что заявления об убытках со стороны руководства компании — просто информационная кампания, направленная на то, чтобы добиться очередного повышения тарифов на грузовые перевозки.

"Это просто попытка информационной кампании на фоне очередной попытки индексации тарифов, которые на этот раз называют "выравниванием тарифов между классами". Укрзализныця банально пытается увеличить свои доходы за счет грузоотправителей. Сейчас компания пытается показать, что у нее все плохо — хотя буквально еще несколько недель назад были заявления со стороны председателя правления компании о том, что финансовая ситуация Укрзализныци является хорошей, она работает, и динамика положительная", — напомнил Вовк.

Напомним, за первое полугодие Укрзализныця отчиталась о рекордных объемах перевозок и о получении 3,1 млрд грн прибыли. В то же время, как заявил руководитель УЗ Евгений Лященко, на конец года компания планирует убыток в размере 2,7 млрд грн, поэтому необходимо в очередной раз повысить тарифы на перевозки.

Зато в Украинском национальном комитете Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) заявили, что повышение железнодорожных грузовых тарифов будет иметь крайне негативное влияние на промышленность и снизит экспортные поступления. К тому же, постоянные убытки Укрзализныци генерируют не перевозки грузов, а значительные и постоянно растущие расходы компании, а также вопиющая некомпетентность ее менеджмента.