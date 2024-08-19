Государственная "Укрэнерго" заплатила бывшей юрфирме нардепа Жупанина более 10 млн грн

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Государственная компания "Укрэнерго" 16 августа заключила контракт на юридические услуги с фирмой "Кинстеллар Украина". В этой фирме до избрания депутатом работал народный депутат-член энергетического комитета Верховной Рады Андрей Жупанин, пишет УНИАН.

По данным системы Prozorro, бывшая юрфирма Жупанина предложила на тендере самую высокую цену среди трех участников, однако все равно была признана победителем по решению тендерного комитета.

Разница между самым низким ценовым предложением и контрактом бывшей юрфирмы нардепа — более 4 млн грн.

Согласно официальной биографии Андрея Жупанина на сайте "Слуги Народа", до момента избрания депутатом он был старшим юристом в старшего юриста в ООО "Ди Эл Эй Пайпер Украина". В декларации Жупанина за 2019 год указан доход от этой юридической компании в размере 1,2 млн грн.

Летом 2021 года, по данным системы opendatabot, компания сменила название на "Кинстеллар Украина".

С момента избрания Жупанина депутатом, юридическая фирма "Кинстеллар Украина" получила более 16 млн грн государственного заказа. Кроме "Укрэнерго" клиентом фирмы стала государственная АО "Энергетическая компания Украины".