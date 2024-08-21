Проєкт USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" надав ОТП БАНК $2,76 млн гранту на пільгове кредитування ММСП

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АТ "ОТП БАНК" отримав другий грант від Проєкту USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" для розширення доступу мікро-, малих та середніх підприємств до фінансування. За рахунок першого траншу вже було профінансовано понад 100 компаній. З урахуванням нового траншу на $2,76 млн загальна сума гранту зросте до $4 млн. Кошти буде направлено на компенсацію частини процентної ставки для підприємств-позичальників.

Грантова програма передбачає, що банк кредитуватиме бізнес за відсотковою ставкою 9,9% річних у перший рік дії кредитного договору. Різницю між ставкою для клієнтів та ринковою ставкою буде компенсовано за рахунок грантових коштів. У другий і подальші роки клієнти сплачуватимуть проценти за користування кредитними коштами за ставкою UIRD3m+5% річних (UIRD3m – український індекс ставок за тримісячними депозитами фізичних осіб).

Отримати фінансування на пільгових умовах від ОТП БАНК зможуть мікро-, малі та середні підприємства з річним доходом до 50 млн євро та кількістю співробітників до 250 осіб, що належать до однієї з таких цільових груп:

• релокований бізнес або той, що постраждав від бойових дій;

• компанії, що належать до критичних галузей економіки (агровиробництво, виробництво будматеріалів, електропристроїв, транспорт, логістика, переробка тощо);

• компанії, співвласницями яких є жінки.

"Проєкт розпочав співпрацю з ОТП БАНК за цією грантовою програмою у вересні 2023 року. Результати нашого партнерства є вагомими. За цей час понад 100 підприємств отримали від банку фінансування на майже 550 млн грн за компенсованою процентною ставкою. Завдання на другому етапі реалізації програми ще амбітніші – забезпечити доступ до фінансування та компенсувати процентну ставку більш ніж 330 підприємствам. Віримо, що така підтримка бізнесу сприятиме відновленню економіки України, яка надзвичайно сильно страждає від війни", – наголосив Рафаель Джабба, керівник Проєкту USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу".

Максимальна сума кредиту, яку зможе отримати компанія або об'єднана група компаній за цією програмою, становить 20 млн грн, мінімальна – 1 млн грн.

Грантова програма також поширюється на угоди факторингу, за якими клієнти банку можуть отримати до 90% від вартості постачань у сумі від 2 млн грн до 20 млн грн.

Для сільгоспвиробників діятимуть спеціальні умови, якщо вони використають кошти, отримані у межах грантової програми, на закупівлю продукції у партнерів "ОТП Агро Фабрики".

"Співпраця ОТП БАНК та Проєкту USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" продовжується, і це для нас багато означає. Банк показав себе надійним та ефективним партнером, перевіреним часом, що бездоганно виконує взяті на себе зобов’язання. Грант є надважливим для України та її економіки, яка зазнає неймовірного тиску в умовах війни. Завдяки цій програмі бізнеси з критичних галузей отримають таку необхідну для них підтримку, постраждалі від війни компанії зможуть відновитися, а жінки-підприємниці одержать додатковий стимул для розвитку своєї справи", – зазначив Володимир Мудрий, СЕО ОТП БАНК.

Нагадаємо, протягом першого етапу програми, який розпочався в 2023 році, було надано фінансування понад 100 українським підприємствам. Серед них були компанії з аграрного сектору, бізнеси, у керівному складі яких переважали жінки, а також підприємства з критично важливих галузей економіки і ті, які через війну були змушені релокувати виробництво. Крім того, у межах програми представники МСБ скористалися послугами факторингу на пільгових умовах.