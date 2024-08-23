Как построить успешный бизнес на дистрибуции. Опыт Амина Кенджаева

Один из крупнейших международных дистрибьюторов — о причинах растущей популярности и востребованности дистрибуционного бизнеса по импорту и экспорту в глобальной экономике и актуальных трендах.

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В современном мире бизнес по дистрибуции играет ключевую роль в обеспечении доступности товаров и услуг для конечных потребителей. Этот сектор экономики не только способствует развитию международной торговли, но и обеспечивает стабильное функционирование внутренних рынков. В связи с этим растет количество компаний-дистрибьюторов. По данным американской консалтинговой компании Grand View Research, мировой рынок логистики к 2027 году достигнет $12,98 миллиардов, демонстрируя среднегодовой темп роста в 6,5%. Это делает рынок дистрибуции одним из самых перспективных, считает Амин Кенджаев, предприниматель, построивший на импорте сладостей успешный бизнес международного масштаба. Поговорили с ним о том, какие сложности ждут дистрибьютора на старте, для чего импортеру нужны знания маркетинга и как правильно организовать логистику, чтобы минимизировать затраты и максимально удовлетворить потребности клиентов.

— Амин, сейчас бизнес по дистрибуции очень популярен. Вы более 30 лет работаете в этом сегменте, с чем, на Ваш взгляд, это связано, и какое значение у этого направления для экономики?

— Бизнес по дистрибуции не только способствует развитию международной торговли, но и обеспечивает стабильное функционирование внутренних рынков. Что касается того, почему растет количество компаний, то для этого есть несколько причин. Во-первых, стремительное развитие технологий и логистических решений позволило значительно сократить временные и финансовые затраты на транспортировку товаров. Это, в свою очередь, сделало дистрибуцию более доступной и привлекательной для бизнеса любого масштаба. Во-вторых, увеличение спроса на качественные и уникальные продукты стимулирует компании искать новые пути для расширения своих рынков сбыта, что также способствует росту дистрибуционного бизнеса.

— Для дистрибуции Вы в свое время выбрали одно из самых сложных направлений — кондитерские изделия — и серьезно развили этот бизнес. Сейчас Ваша компания на территории СНГ — главный импортер сладостей от известных производителей. Почему выбрали именно этот сегмент?

— Кондитерские изделия всегда пользуются высоким спросом. Люди любят сладости, и они остаются популярными во всех возрастных группах и социальных слоях. К тому же этот рынок предлагает широкие возможности для разнообразия продукции. Мы можем постоянно предлагать новинки, улучшать рецептуры и расширять ассортимент, что позволяет оставаться конкурентоспособными. А что касается сроков годностим, то это не проблема, если правильно разработать эффективные логистические схемы. Это позволяет минимизировать потери и гарантировать свежесть продукции для клиентов.

— Бизнес по импорту — это не просто доставить товар из точки А в точку Б, нужно выстраивать сложные схемы. В Вашей сети поставок порядка 10 тысяч торговых точек. Скажите, что помогает в выстраивании логистики, и с чего начали Вы как руководитель процесса?

— Первостепенное значение имеет тщательное планирование. Для начала важно провести глубокий анализ рынка и потребностей клиентов, чтобы понять, какие товары наиболее востребованы, в каких количествах. Это позволяет оптимизировать ассортимент и объемы заказов. Кроме этих шагов, мы разработали сложную логистическая сеть, включающая в себя несколько складов распределения, стратегически расположенных по всей территории, чтобы минимизировать время доставки и издержки. Еще один немаловажный момент связан с автоматизацией. В месяц мы принимаем более 10 тысяч тонн заказов. В управлении такими объемами помогают современные системы автоматизации и управления запасами, которые позволяют эффективно отслеживать движение товаров, управлять запасами и своевременно реагировать на изменения спроса.

— От дистрибьютора в наше время требуется не только привезти товар в целости и сохранности, но и выгодно представить его на рынке. Вам удалось наладить сотрудничество с крупнейшими мировыми производителями кондитерских изделий, плюс, Вы развиваете свой бренд. Какими навыками должен обладать прогрессивный дистрибьютор?

— Бизнес в сфере дистрибуции требует множество навыков. В первую очередь, нужно не только обеспечить наличие продукции на полках, но и создать привлекательный имидж бренда. Это включает в себя рекламные кампании, промо-акции, дегустации и участие в выставках и ярмарках. Также нужно регулярно проводить исследования рынка и анализировать потребительские предпочтения, чтобы адаптировать продуктовую линейку и маркетинговые усилия под конкретные нужды и вкусы местных покупателей. И конечно, важно установить крепкие партнерские отношения с местными торговыми сетями и магазинами. Это включает в себя совместные акции, специальные предложения и программы лояльности для покупателей. А для этого нужно уметь вести переговоры, участвовать в деловых встречах и конференциях, презентовать товар на специализированных выставках. Мы, например, используем для этого Gulfood в Дубаи, ISM/ProSweets в Кельне, WorldFood в Москве и UzFood в Ташкенте.

— Изначально Вы доктор наук, член Нью-Йоркской академии наук, и еще один Ваш бизнес был связан с импортом медицинских изделий и препаратов латвийского производства. Почему Вы обратили внимание на эту нишу?

— У меня медицинское образование, я окончил медицинский институт с отличием. После учебы занимался серьезными исследованиями и стал автором анти-сыворотки и уникального метода диагностики наследственных заболеваний крови, таких как гемолитические анемии. В сложные 90-е пришлось уйти в бизнес. Но свою профессию я не забыл, параллельно продолжил исследования и научную деятельность. Опубликовал 15 научных статей. Поэтому в том, что происходит с медициной, разбираюсь и болею за это дело. Импорт препаратов — не просто жажда коммерческого успеха для меня, это моя социальная ответственность, как предпринимателя. Именно поэтому я приложил огромные усилия и весь свой опыт, чтобы привезти в Узбекистан медицинские изделия и препараты нового поколения.

— Медицинские изделия и препараты возить сложнее, чем пищевые продукты?

— Непросто. В каждой стране есть свои правила и законы, касающиеся импорта лекарственных препаратов. Для ввоза лекарств часто требуется наличие сертификатов и лицензий на ввоз медицинских изделий и препаратов, подтверждающих их безопасность и эффективность, необходима сертификация каждого наименования в Министерстве здравоохранения. Помимо этого, многие позиции требуют специальных условий хранения — температура, влажность, что может усложнить транспортировку. Поэтому одно из требований — наличие у дистрибьютора сертифицированного склада, где созданы особые условия хранения. Еще один момент — прохождение таможенной очистки. Это может быть долгим и трудоемким процессом, требующим множества документов и проверок. Организация транспортировки медикаментов бывает сложной, особенно если речь идет о международных перевозках.

— Если говорить о перспективах в сфере дистрибуции товаров, какие тенденции Вы бы отметили, и к чему стремитесь сами?

— В сфере дистрибуции товаров можно выделить несколько тенденций. Во-первых, это внедрение новых технологий для оптимизации логистических процессов, управления складом и отслеживания товаров в реальном времени. Автоматизация помогает сократить время и затраты на обработку заказов, а также повысить точность и эффективность. Во-вторых, рост онлайн-продаж требует от дистрибьюторов быстрой и гибкой доставки. Это включает в себя разработку новых моделей доставки, таких как дропшиппинг, и улучшение клиентского опыта. В третьих, повышенное внимание к удовлетворению индивидуальных потребностей клиентов. Это включает в себя разработку персонализированных предложений и улучшение уровня обслуживания. Что касается наших стремлений, мы нацелены на увеличение ассортимента продукции, а также планируем выход на новые рынки, чтобы сделать нашу продукцию доступной для большего числа потребителей.