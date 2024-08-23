Чому споживачі освітніх сервісів мігрують з російських на українські LMS-платформи: інтерв'ю зі CEO Softbook Євгеном Сусловим

Ринок освітніх послуг в Україні зазнає значних змін, адже все більше споживачів переходять з російських на українські LMS-платформи. Що спонукає їх до такої міграції та які переваги вони отримують, дізнаємось у нашому інтерв'ю зі CEO Softbook Євгеном Сусловим. Ми поговоримо про те, як українські платформи конкурують із закордонними, які виклики долають користувачі при переході, і як розробники LMS допомагають їм у цьому процесі.

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Можете розповісти, що таке LMS-платформи та яка їхня роль у сфері освітніх технологій?

LMS-платформи (Learning Management System) – це майданчик для створення, продажу та проведення онлайн-курсів і організації онлайн-шкіл. Можна сказати, що це один зі стовпів, на якому стоїть ціла сучасна сфера edTech. Це програмне забезпечення, яке допомагає організовувати інтерактивне навчання з матеріалами усіх доступних форматів. Її інструменти дозволяють автоматизувати організацію та адміністрування навчального процесу і роблять його максимально доступним для користувачів. Були часи, коли експерти продавали свої курси на фізичних носіях типу CD-дисків чи касетах, або розсилали своїм учням файли з уроками на електронні пошти. Страшно уявити, скільки було потрібно на все це часу. Та з поширенням доступу до інтернету та гаджетів з’явилось онлайн-навчання і LMS-платформи, як зручний майданчик для нього.

Які основні причини, на вашу думку, спонукають споживачів освітніх сервісів мігрувати з російських LMS-платформ на українські?

Давайте будемо реалістами. Основна причина – це війна і неможливість використовувати в Україні російські сервіси. І нарешті це патріотичність. Люди надають перевагу українським сервісам замість того, щоб працювати у закордонних. Так вони підтримують українського виробника, український бізнес. А головне, українські LMS-платформи більше адаптовані під запити і потреби саме української аудиторії.

І для студентів і для шкіл використання таких сервісів набагато ефективніше та допомагає досягатикращих результатів. Їм легше працювати у нас, тому що ми розуміємо їхні реальні потреби.

Чи є суттєва різниця між українськими та російськими LMS-платформами та в чому саме вона полягає?

За родом діяльності мені довелось провести багато досліджень LMS-платформ. Найбільше надихають американські та канадські платформи, такі як Kajabi, Teachable, Thinkific тощо. Вони мають десяток тарифів, можуть підлаштовуватись під специфічні потреби клієнтів і не забирають багато часу перед стартом. Українські LMS молодші, але створені на гарному рівні. Але більшість з них розроблена для конкретного типу користувачів. Наприклад, AcademyOcean і LMS Collaborator – це платформи для розвитку персоналу, SkillzRun – для мовних курсів тощо. А головня їхня відмінність від російських LMS-платформ – турбота про клієнта. Вони всі намагаються спростити та покращити його роботу в них.

Російські ж LMS-платформи змушують клієнтів відверто страждати. Наприклад, GetCourse має розділи з абсолютно дивною логікою і функціями в найнесподіваніших місцях. Ще я помітив, що у них не вся інформація вказана в тарифах. Ти заплатив за пакет послуг, але доплати, будь ласка, ще, щоб прийшов спеціаліст і підказав, як тут все налаштувати, або налаштував сам. Служба підтримки не відповідає тиждень – це норма для них. У нас клієнти Softbook в захваті від служби турботи і щиро дивуються, що їм фахівці жваво відповідають і допомагають з питаннями об одинадцятій вечора.

Якщо підсумувати, то небайдужість до клієнта – ось головна різниця між українськими та російськими LMS-платформами.

Чи існують специфічні технічні або юридичні виклики, з якими стикаються споживачі під час переходу на українські платформи? Як ваша компанія допомагає їх подолати?

Звичайно, переїзди не бувають ідеальними, але ми з колегами працюємо над цим. Наприклад, ми на Softbook LMS допомагаємо клієнтам з "переїздом". Тобто переносимо всі матеріали на нашу платформу так, щоб це було максимально швидко ефективно. Також ми надаємо нашим клієнтам, які перейшли з російських платформ, додатковий місяць безкоштовного використання платформи. Таким чином вони можуть краще налагодити роботу у своїй онлайн-школі і ще отримати бонус від нас за підтримку українського продукту. Якщо говорити про юридичні виклики, на мій погляд, їх немає. Тут набагато простіше. А ось з технічними викликами – треба обирати платформу, яка допоможе пережити це якомога комфортніше.

Які переваги отримують освітні установи та окремі користувачі, мігруючи на українські LMS-платформи?

Найголовніше – це зручність у користуванні, хмарне сховище для навчальних матеріалів, служба підтримки, яка знаходиться з клієнтом в одному контексті, якщо можна так сказати. Наприклад, у нас є клієнт, який під час карантину шукав LMS для свого курсу. Він обирав між чотирма платформами за кількома критеріями: ціна, гарний вигляд платформи з телефона, захист відео, перевірка домашніх завдань. Він спеціально дивився на платформу з боку адміністратора і з боку студента, чи все нормально відображається і працює. Так зупинив свій вибір на Softbook LMS. За один день він завантажив свій курс на 100 годин, пізніше все налаштував, щоб йому було зручно супроводжувати навчання близько 500 студентів. Все вийшло і згодом він хвалився, що відсоток студентів, які доходять до кінця курсу, виріс.

Ще користувачі в особі української компанії отримують партнера, який готовий змінюватись та прислухатись до прохань, швидко реагувати на потреби. Я не кажу про всіх, звичайно, лише про наш досвід.

Чи спостерігаєте ви зростання попиту на українські LMS-платформи серед міжнародних користувачів? Якщо так, то в яких регіонах?

Немає такого критерію, що люди хочуть використовувати саме українські платформи.

Найбільше українські використовують саме українці. Тобто так, українці за кордоном, які запускають свої курси, вибирають платформи українські, тому що хочуть підтримати український бізнес. Але зараз ми бачимо також тенденцію в тому, що українські продукти, серед них і наш продукт, вибирають іноземні користувачі, тому що він просто класно зроблений і відповідає їхнім критеріям і потребам, а також виконаний набагато краще, ніж продукти-аналоги, які створюють закордонні компанії.

Насправді українські сервіси нічим не поступаються закордонним. Іноді вони навіть кращі за них. І приклад цього та сама Softbook LMS, яку вже використовують дуже багато закордонних клієнтів і які дуже задоволені роботою з нашим проєктом.

Яким ви бачите майбутнє ринку LMS в Україні і які кроки, на вашу думку, потрібні для подальшого розвитку цієї сфери?

Насправді ринок LMS в Україні дуже сильно розвивається. По-перше, багато шкіл переходить до якісного використання платформ. Вони краще починають розуміти, що необхідно користувачам. А якщо казати про LMS, то вониадаптується під потреби знову ж таки шкіл. Головне, що зараз буде розвиватись – це якраз інтеграція штучного інтелекту в продукти, щоб їх покращити, щоб допомогти власникам шкіл краще створювати свій продукт з його допомогою, перевіряти домашні завдання і тому подібне.

По-друге, це вже історичний і правильний перехід шкіл від живого контенту до контенту в записі з живими включеннями, чи різного ступеня інтеграцією в продукти. Чому так? Тому що багато користувачів не вписуються в графік, який пропонують школи. І зараз якраз відбувається зміна парадигми на те, щоб школи працювали з записами занять. Це дуже допомагає загалом ринку і LMS-системи підлаштовуються під ці зміни. По-третє, LMS стають швидшими і додають багато різних варіантів кастомізації продуктів для того, щоб школи могли робити свої продукти більш індивідуально заточеними під свої потреби і щоб не вганяти їх в рамки. Ну і найголовніше, студентам набридло мати багато різних профілів в різних продуктах/системах. Вони шукають якесь одне рішення. Ось таким чином, наприклад, ми в Softbook створили єдиний доступ для студентів. Тобто вони можуть залогінитись у свій акаунт на платформі і побачити там всі школи, до яких вони мають доступи. Таким чином вони можуть легше отримати доступ до свого контенту, який коли-небудь купували. Наостанок додам цікавий факт: дуже багато студентів після проходження навчання в одній або декількох школах, створюють власні онлайн-школи в рамках свого ж Softbook-акаунту.