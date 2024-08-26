Укрзализныця существенно нарастила грузопоток, и может снизить тариф на грузы для привлечения новых клиентов, — эксперт

В первом полугодии 2024 года объем перевозок Укрзализныцей грузов увеличился на 17%, и компания дополнительно получила более 6,5 миллиарда гривен. То есть, мы видим тенденцию увеличения грузооборота, а это основной показатель, который влияет на прибыльность Укрзализныци. Теперь компания может снизить тариф — чтобы привлечь еще больше клиентов, и активизировать развитие экономики. Об этом заявил президент ОП Укрметаллургпром Александр Каленков. Об этом пишет "РБК-Украина".

"В ситуации наращивания объемов перевозок речь должна идти о снижении тарифов, чтобы еще больше отправителей грузов возвращалось на Укрзализныцю. И все ожидали, что Укрзализныця на фоне того, что существенно растет грузопоток, практически в 1,5 раза, если сравнивать месяц на месяц 2022 с 2023 годом, будет снижать тарифы. Ведь в 2022 году тарифы на грузовые перевозки повысили одномоментно на 70%!", — напомнил Каленков.

Он отметил, что снижение грузовых тарифов УЗ на 20-25% позволит экспортерам переориентироваться на Укрзализныцю — то есть, грузопоток вырастет еще раз, и Укрзализныця заработает еще больше.

"Но вместо этой здоровой, нормальной бизнес-логики Укрзализныця идет странным путем: чем больше денег мы получаем с бизнеса в виде тарифов, тем больше мы потратим. И соответственно, из всех потраченных денег часть пойдет налево. Поэтому в этой ситуации это экономически необоснованно абсолютно, это коррупционно", — уверен эксперт.

Он выразил убеждение, что инициатива по очередному повышению тарифа, на этот раз — под видом "гармонизации", это яркий пример экономически необоснованного решения, которое крайне негативно повлияет на бизнес.

"Тарифы увеличились в гривнах в 2,5 раза, но даже в долларах они увеличились в 1,5 раза! Это влияет на себестоимость, а соответственно — на конкурентоспособность нашей продукции. Мы и так из-за войны и перебоев с логистикой потеряли большое количество наших традиционных рынков. А сейчас будем еще терять из-за себестоимости", — резюмировал Каленков.

Напомним, руководитель УЗ Евгений Лященко заявил, компания планирует очередное повышение тарифов, хотя сейчас компания фиксирует прибыль в размере 3,1 млрд грн.

В ответ в Ассоциации добывающих предприятий (НАДПУ) заявили, что повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки будет иметь крайне негативные последствия для добывающей промышленности и в целом для обороноспособности Украины. Зато Укрзализныце следовало бы снизить тарифы для стимулирования экономики, ведь рентабельность грузовых перевозок уже достигла 27%.