"Я меняю не обложку: я меняю жизнь": уникальный пластический хирург Виктор Кемкин о своем опыте, пациентах и философии

Каждая женщина мечтает об идеальной фигуре, и многие ради достижения желаемого результата отправляются в клиники пластической хирургии, чтобы с помощью специалистов реализовать свои самые заветные желания.

Виктор Кемкин — абдоминопластика является искусством, а не просто операциями. Так говорит пластических хирург, который входит в топ-15 в своей категории. Виктор не просто осуществляет мечту женщин, но и дарит своим пациентам новую жизнь, где нет места сомнениям в себе, а есть уверенность, вдохновение и желание покорять мир.

Главная специализация Виктора Владимировича – абдоминопластика циркулярная. Другими словами, это круговая подтяжка тела. Он – один из двух уникальных специалистов в Украине, которые проводят такие операции на высшем уровне.

– Виктор, вы один из тех хирургов, о которых знают далеко за пределами Украины. В чем составляющая вашего успеха?

Наверное, в том, что я не продаю операции, а занимаюсь искусством. За годы практики я пришел к концепции женского эстетического силуэта. При помощи знания "золотого сечения" мы получаем красивый результат, о котором изначально мечтают наши пациенты.

– Виктор Кемкин — абдоминопластика ваша специальность. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что собой представляет абдоминопластика, и чем отличается обычная абдоминопластика от круговой?

Абдоминопластика – это операция, которая направлена на иссечение избытков кожи и жировых отложений, образовавшихся на животе. То есть если мы говорим об обычной абдоминопластике – то это просто подтяжка живота, решение вопроса в одной плоскости, а жир на спине и боках никуда не девается. Но даже если мы проведем липосакцию, это не решит эстетическую сторону вопроса такой операции, поскольку кожа начинает провисать еще больше, а на бедрах появится дополнительный целлюлит.

И тут мы подходим к вопросу о том, в чем отличие циркулярной абдоминопластики.

Круговая абдоминопластика (ее еще называют 3D-пластикой, подтяжкой живота на 360 градусов, нижним бодилифтингом) – это более сложная хирургическая процедура. Она состоит в том, чтобы восстановить мышечно-апоневротический каркас передней брюшной стенки, откорректировать кожно-жировые избытки, устранить птоз ягодичной области, сформировав округлые контуры с помощью липофилинга ягодиц, а также восстановить гармоничную талию с плавным переходом от поясничной к бедренным областям. То есть сделать тело не просто "худее", но и эстетически красивым.

В большинстве случаев проводится абдоминопластика с переносом пупка, чтобы обеспечить наиболее естественный вид живота после операции, устранение диастаза, даже липомоделирование.

Проще говоря, чтобы сделать идеальную фигуру, необходимо сразу "натянуть" кожу, убрав все лишнее, а затем уже формировать красивые линии и изгибы. Для меня как для хирурга тело – это скульптура, которую я превращаю в произведение искусства.

Кстати, отмечу, что, по статистике, бодилифт делается в 10 раз реже, чем абдоминопластика, но при этом у большинства женщин не только живот является проблемной зоной. Спутниками идут обвисание ягодиц, жировые складки на спине и пояснице. Бодилифтинг – более сложная операция, более дорогостоящая, но и ее результаты кардинально отличаются от простой абдоминопластики.

– Кому показана эта операция?

– Людям, сбросившим большой вес, в результате чего образовалось обвисание кожи (на животе, спине, бедрах), фартукоподобное опускание живота, женщинам после родов, которые не могут убрать живот, тем, кто перенес операции по уменьшению желудка и, опять же, потерял вес. Природный пноз (обвисание) кожи и ягодиц с возрастом тоже никто не отменял. Все эти изменения крадут красивый женский силуэт.

После нашей операции наши пациенты обретают упругое красивое тело, а вместе с ним – радость от внешних изменений.

– Виктор Кемкин — абдоминопластика это больше для женщин и девушек?

– Нет, конечно! Есть и мужчины. Многие из них хотят подтянуть тело после того, как сбросили вес в спортзале, например, а с обвисанием кожи не могут справиться. Эстетическая привлекательность – это удел не только прекрасной половины человечества.

– Кому противопоказана абдоминопластика, Виктор Кемкин?

– Людям с онкологией, сахарным диабетом, нарушением свертывания крови, сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами со щитовидной железой, психическими отклонениями. Также нельзя делать такие операции, когда есть хронические заболевания в стадии обострения.

– Хорошо. Виктор Кемкин — абдоминопластика достаточно сложная операция. Как вы определяете, можно ли ее делать человеку, или нет?

– Перед операцией пациент проходит в нашей клинике лабораторные и инструментальные обследования и осмотр специалистов, начиная с эндокринолога и заканчивая терапевтом и гинекологом. Если у человека есть проблемы с сосудами, его осматривает сосудистый хирург.

– Виктор Кемкин — абдоминопластика дает новое тело. А по вашим словам, новое тело — новая жизнь. Расскажите, пожалуйста, о самых запомнившихся историях своих пациентов со счастливым концом.

– Их было очень много. Ко мне очень часто приходят девушки и женщины с психологическими блоками. Они себя скрывали, не ходили на пляж, стеснялись носить открытые купальники и даже перед мужем не могли нормально раздеться. После операции же изменения колоссальные. Пациенты буквально начинают новую жизнь и даже некоторые начинают вести аккаунты в соцсетях, чтобы показывать свое красивое тело.

Одна из моих бывших пациенток как-то призналась, что после нашей операции начала зарабатывать на OnlyFans более $15 тысяч, потому что просто в восторге от фигуры и с гордостью демонстрирует ее.

– Какой средний возраст ваших пациентов, если не секрет?

– От 24 до 70+. Люди хотят быть красивыми в любом возрасте. Что касается возрастных рекомендаций, то тут нет четких рамок. Все зависит от птоза кожи. Бывает так, что девушки худеют в 22-24 года, и у них начинает обвисать кожа. Это их очень сильно смущает. Поэтому мы решаем вопрос не только хирургии, мы меняем людям психологию.

– Виктор Кемкин — абдоминопластика популярна только среди наших граждан, или есть и те, кто приезжает из-за границы?

– Да, очень много.

– Чем это обусловлено?

– Уникальностью и качеством нашей работы.

– А приходилось ли вам переделывать или доделывать работу своих коллег?

– Безусловно. Я неоднократно оперировал пациентов, которым, например, сделали простую абдоминопластику и все. Но иногда этого недостаточно, и особого эстетического эффекта от такой операции нет. У меня была, например, пациентка, которая прошла через подтяжку живота, но ей не провели устранение диастаза. В нашей клинике мы сделали ей нижний бодилифтинг, липосакцию, липомоделирование спортивного живота, сформировали новый пупок и провели липомоделирование ягодиц. Ее фигура преобразилась до неузнаваемости.

– Многие воздерживаются от похода к пластическим хирургам, веря в то, что обвисший после похудения живот они смогут убрать с помощью физических упражнений и вернуть себе упругий пресс. Виктор Кемкин — абдоминопластика зачастую проигрывает чудо-кремам и разного рода обертываниям. Что вы думаете по этому поводу?

– Кожа, которая растянулась, не "свернется" обратно до исходных параметров, особенно, если человеку уже далеко за 20. И тонус не тот, и диастаз никуда не денется. Кремы и компрессы – тоже мимо. Спортзал также эту проблему глобально не решит. Поэтому, если хочется обрести тело мечты, – прямая дорога к нам.

– Что изменилось в вашей работе с началом войны в Украине?

– С началом войны стало больше пациентов, которые хотят получить результат здесь и сейчас, не откладывая на потом.

– Викто Кемкин — абдоминопластика уже делалась кому-то из граждан, пострадавшим от боевых действий?

– Конечно! Мы оперировали женщин и мужчин, пострадавших от осколочных ранений лица и тела, от ожогов и тому подобное.

– Как будущим пациентам выбрать настоящего профессионала среди множества предложений? Ведь Интернет буквально забит рекламой клиник и услуг в сфере пластической хирургии.

Обязательно смотрите видео работы хирурга. Фотографии можно подделать, а вот с записью это маловероятно. Также читайте отзывы клиентов. У каждого опытного доктора есть свои страницы в соцсетях и/или сайт.

Виктор Владимирович Кемкин – опытный пластический хирург, который уже шесть лет ведет успешную практику. У его за плечами – обучение, курсы и стажировки в Украине и за границей. Он прошел стажировку в Essen Uni Дюссельдорф, что позволило ему получить дополнительный опыт и знания от лучших специалистов в отрасли. Доктор постоянно стремится к совершенству и применяет самые современные методы и техники в своей практике, чтобы обеспечить своим пациентам высококачественные результаты и безопасность. Кемкин является действующим членом ESMO (Европейское общество медицинских онкологов), ВАПРЕХ (Всеукраинская ассоциация пластических, реконструктивных и эстетических хирургов) и ISAPS (Международная ассоциация эстетических пластических хирургов).

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

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