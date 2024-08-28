Отправь ребенка в школу: ТОП-10 товаров от Алло для учебы
Родители и дети уже готовы вернуться в школу и с нетерпением ждут начала учебного года. Маркетплейс инновационных товаров Алло подготовился к школьным закупкам: расширил ассортимент, а также предлагает скидки до 50% на необходимые для учебы товары. Скидки в Алло будут действовать на сотни разных товаров на протяжении месяца – аж до 9 сентября. Так что родители смогут сделать закупки в несколько кликов, облегчив подготовку детей к учебе.
10 самых выгодных предложений от Алло к учебному году
- Функциональный рюкзак Xiaomi Casual Daypack подойдет для посещения школы или университета. В нем поместится планшет, а в кармане можно хранить блокнот, наушники и ключи. Его стоимость составляет 199 гривень вместо 399 гривень.
- Настоящий титан для учебы – мощный ноутбук RedmiBook Pro 14 R5/16G/512G/W11 (JYU4399CN) в алюминиевом корпусе с 14-дюймовым 2,5К-дисплеем справится с учебной нагрузкой. Сейчас – за 25999 гривень вместо 29999 гривень.
- Сидеть правильно во время учебы поможет офисное кресло Nowy Styl BOSS KD Tilt PL64. Кресло поддерживает спину, а также семейный бюджет. Покупайте за 3999 гривень вместо 4699 гривень.
- Беспроводные наушники Redmi Buds 4 Lite (BHR7118GL) Black всегда готовы к работе и воспроизводят звук без задержек, что очень важно во время онлайн-уроков. Их стоимость – 849 гривень вместо 1499 гривень.
- Аккумуляторная настольная LED-лампа-фонарик VIDEX 5W (1 АКБ*1800mAh) (VL-TF11W) White обеспечит мощное освещение во время выполнения домашних заданий даже в блэкаут. Ее можно приобрести по выгодной цене 699 гривень вместо 1099 гривень.
- Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 Graphite Black (BHR7165GL) поможет отслеживать показатели здоровья и сна. Благодаря стильным ремешкам школьник или студент сможет подчеркнуть свою индивидуальность на все 100%. Приобрести гаджет можно с выгодой 500 гривень – за 1299 гривень.
- Быть энергонезависимым и учиться вопреки всему поможет зарядная станция Redbo Portable Power Station 300W 265.7Wh. Ее можно приобрести по акционной цене 9499 гривень вместо 14999 гривень.
- Емкий пауэрбанк Intenso XS20000 (4034303029563) Black быстро подзарядит смартфон или планшет – ребенок всегда будет оставаться на связи. Пауэрбанк доступен по цене 799 гривень вместо 1299 гривень.
- Познакомит ребенка с инновациями 3D-ручка 3Doodler Start Plus для детского творчества. Этот гаджет поможет с развитием пространственного мышления и воображения. Акционная цена составляет 2665 гривень вместо 3185 гривень.
- Откройте захватывающий мир науки с микроскопом Eastcolight со 100-, 300- или 600-кратным увеличением (ES21331). Эта настоящая домашняя лаборатория поможет ребенку исследовать мир. Приобрести микроскоп можно за 764 гривни вместо 899 гривень.
Также Алло предлагает значительные скидки до 50% на наушники, мониторы, планшеты, ноутбуки, мышки, клавиатуры, роутеры, смарт-часы и фитнес-браслеты, смартфоны, мебель, одежду, рюкзаки, школьные принадлежности, LED-лампы и светильники, зарядные станции и др. Подробнее о товарах, акционных предложениях и условиях доставки можно узнать на сайте allo.ua, на странице акции https://allo.ua/ua/events-and-discounts/vidkryi-allo-zakryi-pytannya-action/ или позвонив на горячую линию 0-800-300-100.
Алло – маркетплейс национального масштаба с инновационными товарами от электроники и инструментов до игрушек и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины.