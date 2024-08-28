Хейт сети SOCAR в соцсетях имеет признаки заказной атаки, — исследование

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На прошлой неделе сеть АЗС SOCAR оказалась в эпицентре крупнейшей медийной атаки в СМИ и соцсетях. НефтеРынок исследовал сообщения в открытом доступе и пришел к выводу о заказном характере атаки на бренд, работающий на украинском оптовом и розничном рынках топлива.

Старт сообщений пришелся после победы ООО "Торговый дом Сокар Украина" в тендере на поставку 10 тыс. тонн дизтоплива "Укрзализныци" (19 июля 2024 г.) на 529 млн грн и заключения договора (6 августа 2024 г.).

Участники тендера на поставку 10 тыс. т ДТ для УЗ от 19.07.2024

СМИ напомнили, что импортер получает топливо, произведенное из российской нефти. Ложное сообщение о сырье страны агрессора тогда подхватили СМИ, телеграмм-каналы, facebook (около 50 сообщений), что в целом было не критично для репутационных рисков. В материале говорится, что ресурс ГП из трубы, которую СОКАР получает через ООО "ППЭК", не был задействован в поставках для железной дороги. Топливо для УЗ от СОКАРа заходило по другому направлению, преимущественно с Юга. Компания даже красит его по требованию УЗ (правда, за свой счет) прямо в дунайском порту.

Вторая волна хейта компании пришлась в период проведения следующего тендера УЗ, и особенно накануне обнародования результатов в период 16-19 августа. Если в пятницу в фб появлялась реклама малоизвестных СМИ, где подогревались тезисы о "венгерском топливе из российской нефти" от СОКАРа, то в понедельник 19 августа, когда стало известно о визите Путина в Баку, о нефти все забыли и переключились на "Путин-газпром-СОКАР".

Накануне объявления результатов тендера УЗ, визит Путина в Азербайджан стал подарком для заказчиков и исполнителей "злослова" против "СОКАР", говорит аналитик НефтеРынка Александр Сиренко.

По его словам, только сообщение на сайте "газпрома" о развитии отношений с SOCAR (азербайджанцы, в отличие от россиян, не пиарились на этом визите, о котором по сути попросила украинская сторона) стало основой для финальной и мощной третьей волны негатива против азербайджанского бизнеса в Украине. "Мы исследовали, что до обеда 20 августа в соцсетях так называемые лидеры мнений призвали обходить сеть АЗС SOCAR, причем с текстом о бойкоте почти одновременно вышли несколько блогеров с большими охватами, то вечером и на следующий день было зафиксировано негативные и оскорбительные сообщения, в том числе о возможном поджоге заправок SOCAR", говорит Сиренко.

Участники тендера на поставку 10 тыс. т ДТ для УЗ от 14.08.2024

По оценке НефтеРынка, с 19 по 21 августа в украинском интернет-пространстве было около полутысячи упоминаний бренда SOCAR, из них 36% — facebook, 22% — X (twitter), 17% — telegram. Остальные — это youtube, tiktok и прочее.

"К сожалению, медиа-киллерство — распространенная практика украинского рынка топлива, особенно, это касается компаний, которые имеют ритейл. В этом сегменте чистота бренда особенно чувствительная тема", говорит Александр Сиренко.

Свежие примеры — нападения на "БРСМ-Нафта" из-за якобы некачественного топлива в 2021 г. с показательным финалом (судебные дела продолжаются до сих пор). Уже во время войны — в 2023 г. была атака на сеть UPG: компанию ассоциировали в связях с белорусами. Тогда обвинения несущественно повлияли на бренд. Позже, через год трейдер выиграл суд против исполнителя — первоисточника медийной атаки — издания Obozrevatel.

Как отмечает НефтеРынок, главный вопрос, кому было выгодно заставить вызвать негатив к SOCAR — остается открытым. Но, очевидно, заказчик будет впоследствии разоблачен, учитывая тесные геополитические связи компании с украинской властью. Впрочем, для чистоты, прозрачности и цивилизованного развития рынка топлива в Украине крайне необходимо обнародование исполнителей, на которых, по предварительной оценке только на прошлой неделе потрачено более $30 тыс.