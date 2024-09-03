Золотий стандарт Lay's: що це таке та як створюються українські чипси 100% якості

Уже багато років українські чипси Lay’s є одними з найпопулярніших у нашій країні. І все тому, що за якістю пильно стежать і на полі, і на виробництві, щоб кожна пачка чипсів відповідала високим стандартам якості.

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Уже багато років українські чипси Lay’s є одними з найпопулярніших у нашій країні. Це результат невтомної праці місцевих фермерів, їхнього глибокого зв'язку з українською землею та непохитної відданості високим стандартам якості. Але як бренду вдається радувати українців 100% якістю чипсів та відмінним смаком? Саме для цього й був створений Золотий стандарт якості Lay’s. Цей показник допомагає бути впевненими, що кожна пачка чипсів Lay’s, що потрапляє до споживача, відповідає високим вимогам якості, створюючи позитивний досвід та задоволення від продукції в кожному шматочку чипсів.

Алла Пантус та Онищук Тетяна, спеціалістки з якості.

Що таке Золотий стандарт якості Lay’s, розповіли на виробництві бренду: "Це низка параметрів продукції — смак, текстура, колір, аромат тощо, які використовуються як еталон для порівняння та оцінювання якості всіх вироблених чипсів".

Для відповідності Золотому стандарту чипси Lay’s мають відповідати декільком вимогам. Наприклад, текстура чипсів повинна бути хрусткою, але без надмірної жирності. Смак має бути збалансованим та насиченим і відповідати очікуванням споживачів. Колір чипсів рівномірний, без темних або зелених плям. За формою та розміром скибочки мають бути рівномірно нарізані, без значних відхилень у товщині, а запах має бути характерним для продукту.

Крім того, наявність Золотого стандарту якості Lay’s дає змогу контролювати виробничі процеси і дотримуватися власних неухильних стандартів, що нерідко є вищими за локальні вимоги. Саме завдяки цьому споживачі можуть бути певні, що щоразу й без винятків — в Одесі, Києві, Львові чи будь-якій іншій точці світу від Японії до Швейцарії — кожна пачка чипсів Lay’s подарує однаково чудовий смак та виняткову якість.

"Ми пишаємось відповідністю українських чипсів Lay’s високим стандартам якості, що перевищують навіть вимоги ДСТУ," — кажуть на виробництві. "Щоразу, коли в Україні хтось відкриває пачку, ми горді за свою працю та високий результат роботи всіх місцевих фермерів-партнерів Lay’s".