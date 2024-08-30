Руководитель "Украинской бронетехники" Бельбас: правительство перекладывает бюджетные проблемы на производителей вооружения

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Об этом в колонке для "Украинской правды" пишет Гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас.

"Долгосрочные (трехлетние) контракты, о которых так много говорилось на всех уровнях и которые действительно нужны производителям. По состоянию на сегодня ни один из заключенных трехлетних контрактов не профинансирован. Фактически, эти документы в нынешних условиях — не более, чем листок бумаги, потому что все они заключены без взятия финансовых обязательств. Согласно действующему законодательству, финансовые обязательства невозможно взять на 2-3 года, а лишь в пределах действующего бюджета." — указывает Бельбас.

Также Гендиректор "Украинской бронетехники" пишет о других проблемах, которые возникают у отечественных производителей военной техники. Так, например, "миной замедленного действия" является невозможность получения снабженческого вознаграждения или прибыли производителя до полного выполнения контракта — в условиях отсутствия экспорта это приводит не только к стагнации действующих крупных предприятий (прежде всего частных), но и к выбиванию малых производителей с инновационными продуктами, которые финансируются собственными оборотными средствами.