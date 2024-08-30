"Біофарма" інвестувала у талановитих учнів понад $2,5 млн

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Освітній проєкт "БіоШкола" фармацевтичної компанії "Біофарма" завершив курс практичних занять для школярів, більшість з яких є призерами всеукраїнських та міжнародних олімпіад з біології. У компанії зазначають, що інвестували у додаткову освіту для талановитої учнівської молоді більше $2,5 млн й продовжують підтримувати тих, хто визначився із напрямком розвитку – імунологія, мікробіологія, онкологія, кардіохірургія, педагогіка тощо. Зокрема, для "БіоШколи" буде закуплене спеціалізоване профільне обладнання для роботи й навчання юних науковців.

"Я радий, що ми познайомилися, що ви знайшли час до нас приїхати, що батьки вас відпустили, що ви усі ці три тижні провели у нас. Мені сподобалися ваші презентації, і я впевнений, що кожен з вас створить свій унікальний успішний проєкт. Я вірю в успіх кожного з вас і з повагою до цього ставлюсь!", — зазначив президент компанії "Біофарма" Костянтин Єфименко, який є спонсор всеукраїнських олімпіад з біології.

У "БіоШколі" зазначають, що з вересня учасники проєкту зможуть навчатися у форматі онлайн. За словами керівниці "БіоШколи" Надії Осипчук, для учнів з вересня будуть проводитися безкоштовні лекції — кожного тижня й протягом 10 місяців вони будуть зустрічатися для поглиблення теоретичних знань з різних напрямків біології, а у січні знову плануються очні заняття.

"Ми плануємо провести другий етап для учнів "БіоШколи" у січні, на якому буде здійснений запуск біотехнологічного процесу, щоб наші учні зрозуміли усі нюанси, починаючи від стартової точки", — зазначила Осипчук.

Серед інших напрямків підтримки учнів, які запланували у "Біофармі" — спільно з видавництвом "Наш формат" перекласти та видати один з легендарних підручників з біології. Безпосередньо Єфименко підкреслив, що готовий підтримати грантами випускників "БіоШколи", які планують вступати в українські університети.

"Звичайно, ми б хотіли, щоб це було в України. Хто буде вступати в Україні, ми обов'язково допомагатимемо грантами", — сказав Єфименко, підкресливши важливість підтримки обдарованої молоді задля розвитку науки і біотехнологій саме в Україні.