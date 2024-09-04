"Знайте, кто ваш друг, а кто враг": Рамиз Юнус прокомментировал негатив в отношении Азербайджана в Украине, — СМИ

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Хейт Азербайджана в Украине является неконструктивным, ведь договоренности Баку с "Газпромом" имеют внешний характер — то есть согласованы на общеевропейском уровне. Об этом заявил Рамиз Юнус — политолог-международник, экс-руководитель аппарата правительства Азербайджана в эфире канала ALPHA MEDIA с Николаем Фельдманом, передает Апостроф.

Так, по словам журналистов, он сравнил вклад Азербайджана и Армении в помощь Украине.

"Как может быть в общественно-политическом дискурсе сегодня Украины что-то антиазербайджанское, антитурецкое? Об Армении (говорят положительно), которая палец о палец не ударила, за 30 лет вашей независимости не сделала того, что сделали Азербайджан и Турция, начиная с 2014 года — и крымская платформа, и все остальное...Тот же "Сокар", заправляет не только ваши машины чрезвычайной помощи, но и многое другое, потом это спасает много жизней. Посмотрите на город Ирпень, там что, армянские деньги есть?", — прокомментировал эксперт.

Он отметил, что договоренности Азербайджана с российским "Газпромом" были инспирированы руководством Евросоюза и позицией президента Украины Владимира Зеленского.

"Это просьба была президента Зеленского, это просьба была Брюсселя к Азербайджану... Если надо будет это сделать, Азербайджан с Украиной и Евросоюзом договорятся", — отметил он.

Политолог, как говорится в материале СМИ, также выступил против высказываний в украинском публичном пространстве, которые портят взаимоотношения Украины с другими странами.

"Украина с Азербайджаном находится 20 с лишним лет в ГУАМе — Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова... Азербайджан понимает, где он находится. Знайте кто ваш друг, а кто ваш враг, и зачем они приходят в вашу студию, и зачем они проталкивают какой-то антикитайский нарратив. Зачем сейчас Украина должна что-то против Китая говорить? Против Китая есть Салливан, пусть они бодаются, это их проблемы. Против Израиля — зачем вы должны говорить на эту тему, это не ваша проблема на Ближнем Востоке. А вы заинтересованы в Китае, заинтересованы в оружии того же Израиля. Вот Азербайджан сумел наладить отношения с тем же Израилем, почему вы не сумели? Азербайджан наладил отношения с Китаем, почему вы не сумели? Азербайджан наладил отношения с Евросоюзом — у нас отношения с Евросоюзом в денежном отношении лучше, чем у вас. У вас война идет, а у нас работает инфраструктура. Это и есть политика. Меньше пропаганды, больше понимания того, что есть", — подчеркнул Рамиз Юнус.