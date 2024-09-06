Восстановление энергообъектов после атаки 26 августа еще продолжается, привлечены дополнительные ресурсы, — Галущенко

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Ситуация в энергосистеме постепенно улучшается после самого массированного обстрела 26 августа. Усилиями энергетиков дефицит уменьшился, продолжительность графиков отключения значительно сократилась. Однако восстановительные работы все еще продолжаются и ситуация остается сложной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко.

"Восстановительные работы после последней атаки еще продолжаются. Однако ситуация ощутимо улучшилась. Дефицит мощности в системе уменьшился, соответственно графики отключений стали менее жесткими. В ближайшие дни ситуация улучшится, однако это будет зависеть от того, будут ли новые массированные удары или нет", — отметил министр.

По его словам, враг практически ежедневно атакует энергетические объекты. А атака 26 августа стала самой массированной за все время.

Министр энергетики воздержался от конкретных прогнозов относительно ситуации с отключениями из-за постоянной угрозы повторных массированных ударов.

"Уверяю вас, энергетики и все соответствующие службы работают и в день и ночью. Есть четкий план и график выполнения работ, которого мы придерживаемся. Результаты этой работы я убежден каждый из нас уже чувствует. Однако в любой момент новая атака может снова привести к серьезным проблемам", — подчеркнул Галущенко.

Напомним, в Украине после массированного обстрела 26 августа ежедневно действуют графики отключений света.

С тех пор ограничения электроснабжения стали менее жесткими. В частности, сегодня, 5 сентября, одновременно отключают только одну очередь.