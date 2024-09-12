Як обрати школу англійської мови для дитини: 5 критеріїв, на які варто зважати

На що зважати, обираючи навчальний заклад і програму? Ми поспілкувалися з освітніми експертами Study Academy та виокремили основні критерії, на які варто спиратися, обираючи мовні курси в Україні.

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Study Academy — академія англійської мови, бренд освітньої компанії Study.ua, яка вже 25 років готує українських абітурієнтів до вступу в англомовні ВНЗ світу та представляє в Україні понад 500 вишів та шкіл з 20 країн світу. Щорічно в академії розпочинають навчання 4000 учнів з усієї України.

Критерій 1: Команда викладачів

Команда школи — це перший критерій, на який важливо зважати, розглядаючи мовні курси. Ідеально, коли викладачі мають досвід навчання або/та викладання за кордоном, і мають можливість використовувати здобуті знання, найактуальніші підходи та практики у викладанні тут, в Україні.

Окремо варто сказати про підготовку до складання міжнародних іспитів (наприклад, IELTS, TOEFL чи Кембриджські іспити). Викладачі, які готують учнів до складання мовних тестів, повинні мати сертифікати або ліцензії, що підтверджують їхню кваліфікацію.

Вагомою перевагою буде наявність в команді викладачів — носіїв мови. Важливо, щоб це були кваліфіковані фахівці з досвідом викладання англійської або іншої мови як іноземної.

Критерій 2: Безпека, локація та комфорт

Для того, щоб навчання було комфортним та можливим за сучасних умов в нашій країні, важливо, щоб мовна школа була забезпечена:

— укриттям;

— генераторами.

Ось чому це важливо: наявність якісного укриття та генераторів забезпечує дітям почуття захищеності, що впливає на загальний стан дитини. Діти можуть на 100% зосередитися на навчанні. Наявність альтернативних засобів живлення підтримує роботу комп'ютерів, інтерактивних дощок та інших важливих в навчанні девайсів. Якщо класи не обладнані належним чином, навчання може бути неефективним за умов відключень світла.

Також зважайте на розташування навчальних центрів, щоб дитині було зручно діставатися навчання. Наприклад, Study Academy відкрили 11 академій по всьому Києву. Також є академії в Ірпені, Одесі й Дніпрі. А тим, кому зручніше навчатися онлайн пропонуємо онлайн-програми. До речі, гнучкість та швидка адаптація до умов — ось ще важливі критерії, яким також має відповідати школа.

Критерій 3: Відповідність програм вашим цілям

Обирайте мовну школу, виходячи з цілей дитини. Наприклад, у вас може бути запит на покращення розмовної англійської мови й регулярну участь дитини в розмовних клубах, або вивчення спеціалізованої англійської мови, наприклад, у сферах IT, творчості чи спорту.

На прикладі Study Academy: академія має чіткий фокус — академічна англійська мова + підготовка до вступу. Навчання в академії є першим кроком освітньої стратегії, мета якої:

● дати учням фундамент у вигляді вільної академічної англійської;

● познайомити з глобальними освітніми можливостями, які чекають попереду.

Часто випускники академії продовжують навчання за англомовними програмами вищої або середньої освіти, тож вже зі школи фокусуються на вивченні саме академічної мови.

Критерій 4: Індивідуальний підхід

Індивідуальний підхід — це не просто красиві слова. Задача індивідуального підходу в навчанні — врахувати особисті потреби та особливості кожного учня для досягнення найкращих результатів. Наприклад, є учні, які краще опановують навчальний матеріал через практику, а хтось — через аудіо- чи відеоматеріали; хтось краще розкриває свій потенціал, працюючи в команді, а хтось — в процесі індивідуальної роботи.

Завдання викладача — виявити потенціал кожного учня та максимально його розвинути. Індивідуальний підхід та його якість також залежать від того, скільки студентів навчаються в одному класі, й тут ми переходимо до ще одного важливого критерію.

Критерій 5: Співвідношення викладач-студент

Що менше студентів у групі, то ефективнішим буде навчання, оскільки викладач зможе приділити більше часу кожному учню. Ідеальне співвідношення викладач-студент — 1:10–12. В менших групах учні почуваються комфортніше, поводяться більш відкрито, менше соромляться виступати перед аудиторією.

В невеликих групах є більше часу для взаємодії викладача з усією групою. У викладачів є більше часу для залучення кожного учня в навчальний процес, надання персоналізованої роботи над помилками.

Звісно, це не всі критерії. Окрім зазначених вище пунктів також є сенс поцікавитися відгуками про школу, загалом про її репутацію та досвід на ринку.

Study Academy завершує набір на навчання на 2024–2025 навчальний рік. Переходьте на оновлений сайт академії, залишайте заявку та отримуйте індивідуальну консультацію. Освітні експерти академії допоможуть вам підібрати програму, яка відповідає академічним цілям та потребам вашої дитини, а команда Study.ua — спланувати глобальну освітню траєкторію з фокусом на здобуття вищої освіти.