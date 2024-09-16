EBA та OTP Bank проведуть зустріч для бізнесу "Exporters: Talk & Network": інструменти підтримки експортоорієнтованих компаній
Європейська Бізнес Асоціація (European Business Association) та OTP Bank запрошують українських експортерів та усіх, хто цікавиться експортними можливостями, 23 вересня взяти участь у спеціальній офлайн-зустрічі "Exporters: Talk & Network". Захід буде присвячений ефективним стратегіям та інструментам підтримки експортоорієнтованих компаній.
Спікери:
— заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка;
— голова правління ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" Руслан Гашев;
— голова правління АТ "ОТП БАНК" Володимир Мудрий;
— заступниця керівника Проєкту USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" Юлія Вітка.
Подія стане платформою для обговорення викликів, з якими стикаються компанії на міжнародних ринках, а також можливостей для розширення експорту українських товарів і послуг.
У межах зустрічі відбудеться панельна дискусія з провідними експертами в галузі зовнішньоекономічної діяльності та обговорення практичних кейсів успішних експортних стратегій від українських компаній. Планується огляд державних і міжнародних програм підтримки експортерів, а також нетворкінг й обмін досвідом серед учасників заходу.
Участь у заході є безкоштовною, але можлива тільки після отримання підтвердження від організаторів. Для цього необхідна попередня реєстрація.
Усі деталі щодо місця проведення будуть повідомлені зареєстрованим учасникам.
Захід "Exporters: Talk & Network" проводить Європейська Бізнес Асоціація у партнерстві з OTP Bank.