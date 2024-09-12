Унификация тарифа на распределение электроэнергии это очень плохой сигнал для инвесторов, — эксперт

Related video

НКРЭКУ вернулась к рассмотрению инициативы по унификации тарифа на распределение электроэнергии, и это очень плохой знак для инвесторов, которые намерены вкладываться в восстановление Украины. Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на его выступление.

"Все удивлены этой инициативой, потому что это решение является абсолютно экономически нелогичным. Поставка электроэнергии к разным потребителям имеет разную стоимость, и эта стоимость отличается в разы. Поэтому логично, что для разных потребителей существует разный тариф — как минимум для тех, кто потребляет больше электроэнергии высшего напряжения, и для тех, кто потребляет меньше электроэнергии, меньшего напряжения. Такая практика есть не только в Украине, но и в Европе, причем там больше классов, что позволяет отразить реальный экономически обоснованный тариф", — отметил Каленков.

Он подчеркнул: для бизнеса главным фактором является экономическая обоснованность тарифов. Поэтому если потребители имеют разную себестоимость услуги, то и тариф должен быть разным. Именно этот принцип является основным в европейских директивах.

"Также это абсолютно несправедливая ситуация. Многие компании в течение последних лет вкладывались в энергетическое оборудование и инфраструктуру, рассчитывая компенсировать эти расходы за счет более низкого тарифа. Изменение условий ставит под вопрос дальнейшие инвестиции. Поэтому вред, который будет нанесен и экономике страны, и инвестиционному климату, просто огромный. Думаю, что будут многочисленные скандалы, в том числе и с международными крупными компаниями", — говорит эксперт.

Как известно, после назначения нового председателя и членов, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) решила вернуться к рассмотрению вопроса унификации тарифов на распределение электрической энергии.

Зато международное Энергетическое сообщество призвало НКРЭКУ отказаться от этого намерения. Как заявили в Сообществе, позиция Нацкомиссии — необоснованная, а само намерение является непонятным. Также там напомнили, что основной принцип регулирования сетевых тарифов изложен в статье 18 Регламента 2019/943: он предусматривает, что тарифы должны отражать расходы и быть прозрачными.