BetonEnergo обратилось к президенту из-за действий БЭБ

Related video

Один из ведущих производителей укрытий и фортификаций BetonEnergo (ООО "Завод Железобетонных Изделий "Дорожные и Энергетические Конструкции") обратился с открытым письмом к Президенту Зеленскому, в котором пожаловался на давление со стороны БЭБ и блокирование работы компании. Об этом пишет OBOZ.UA.

В письме указано, что 12 сентября в нескольких филиалах компании в двух городах прошли одновременные обыски.

"12.09.2024 г. по 12 адресам нашей компании состоялись одновременные, безосновательные обыски по абсолютно надуманным, бестолково сфабрикованным обвинениям. Одновременные обыски прошли дома не только у руководителей компании, но и у рядовых работников, где во время обыска находились жены, маленькие дети и пожилые родители. Параллельно с этим происходили обыски в пяти подразделениях нашей компании, на производствах и офисах в двух разных городах Украины, что привело к полному блокированию работы компании", — говорится в обращении.

Как отмечают в BetonEnergo, основанием для обысков стало якобы несоответствие укрытий компании классу защиты от взрывной волны А-II. Зато производитель заявляет, что эти обвинения являются необоснованными, поскольку сотрудниками службы БЭБ не было проведено никаких испытаний, а основанием для следственных действий стала экспертиза организации, название которой не упоминается в материалах судебного заседания по делу.

В ООО "Завод Железобетонных Изделий "Дорожные и Энергетические Конструкции" подчеркивают, что качество их продукции соответствует государственным нормам и стандартам, что подтверждено заключением института ГСЧС Украины и протоколами натурных и полигонных испытаний.

По мнению представителей BetonEnergo, действия БЭБ могут ставить под угрозу жизнь украинских военных и гражданских.

"Особый цинизм заключается в том, что организаторов этого давления не останавливает даже тот факт, что они атакуют стратегически важное предприятие, которое производит фортификации для ВСУ и укрытия для гражданских. Таким образом действия недобросовестных правоохранителей ставят под угрозу жизнь и здоровье тысяч людей — военных и гражданских, которые не получают защиты, поскольку сейчас из-за действий БЭБ производство заблокировано", — заявляют в компании.

Также в письме говорится, что BetonEnergo является стратегически важным предприятием Украины, одним из основных производителей железобетонных конструкций для фортификации, строительства и защиты энергетических объектов и гражданской защиты населения. Поэтому действия БЭБ в компании расценивают не только как подрыв репутации компании, но и угрозу национальной безопасности, ведь из-за остановки работы предприятия украинские защитники и гражданское население лишены необходимых фортификационных сооружений для защиты жизни.

"Из-за полного блокирования всех офисов и производств не произошло формирование и отгрузка конструкций для вышеупомянутых структур. Считаем такие действия подрывом обороноспособности Украины. Надеемся на Вашу поддержку и объективное и справедливое рассмотрение дела", — резюмируется в письме.