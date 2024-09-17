Кременчугский НПЗ "Укртатнафты" может оказаться под угрозой банкротства из-за действий Корецкого, — нардеп Кучеренко

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Стратегический Кременчугский НПЗ Укртатнафты может быть объявлен банкротом из-за действий Сергея Корецкого, который одновременно возглавляет как "Укрнафту", так и "Укртатнафту". Об этом в своей заметке в Фейсбук предупреждает народный депутат Алексей Кучеренко.

Он отмечает, что Корецкий может использовать свое двойное назначение, чтобы управлять финансовыми потоками между двумя государственными компаниями. Как сообщает нардеп, эти действия могут привести к серьезным последствиям для "Укртатнафты" и ее дальнейшего функционирования.

Как отмечает нардеп, вместе с помощниками они проанализировали взаимоотношения между "Укрнафтой" и "Укртатнафтой", и обнаружили, что фактически из одной компании "высасываются" деньги в пользу другой, что доводит одну из них до банкротства. По его словам, доходы "Укрнафты" за первое полугодие 2024 года значительно выросли, но это увеличение стало возможным из-за операций с нефтепродуктами, которые были искусственно занижены в учете.

Нардеп также обращает внимание на то, что финансовые отчеты "Укртатнафты" могут не отражать реальной ситуации. Кучеренко отмечает критическую нехватку нефти, которую компания имела на хранении. Как отмечает депутат, эта нефть была переработана на нефтепродукты, потому что во время ракетных атак россиян нельзя было держать нефть в огромных резервуарах вместимостью 50 тысяч тонн. Для этого предыдущий менеджмент произвел из этой нефти максимально возможное количество нефтепродуктов и разместил их в маленьких резервуарах для продукции на территории всего предприятия, что в десятки раз уменьшало риск их потери.

Но, как говорится в заметке нардепа, когда руководитель Укрнафты Корецкий возглавил еще и Укртатнафту, и пришел на Кременчугский НПЗ, он зафиксировал отсутствие нефти и обратился в правоохранительные органы с заявлениями о краже. Интересно то, что готовые нефтепродукты были взяты на баланс и реализованы по рыночным ценам.

"Идем дальше, в 1 полугодии 2023, Корецкий в Укртатнафте берет на учет эти выявленные излишки нефтепродуктов по нулевой себестоимости, потому что документы на них отсутствуют и продает сам себе за копейки в Укрнафту, которую тоже возглавляет. Полученные за бесценок нефтепродукты, Укрнафта продает в рынок и министерству обороны по рыночным ценам и получает фантастическую прибыль", — объясняет Кучеренко.

Народный депутат также отмечает, что судебные споры между двумя государственными компаниями, которые возглавляет Корецкий, который по сути, судится сам с собой, могут иметь разрушительные последствия для "Укртатнафты".

"Хотел бы напомнить господину Корецкому, который возглавляет кроме Укрнафты еще и Укртатнафту, что у него осталось всего 2 дня, которые выделил своим постановлением Верховный суд, на уплату 1,5 миллиона гривен судебного сбора. В случае неуплаты сбора, Верховный Суд закроет производство и возглавляемый им Кременчугский НПЗ должен вернуть Укрнафте или 183 тысячи тонн нефти, которой уже не существует, потому что она переработана, а нефтепродукты уже реализованы Укрнафтой, или 6,4 миллиарда гривен в денежной форме, которых у Кременчугского НПЗ нет и не будет, потому что именно благодаря менеджерскому таланту Корецкого весь центр прибыли перемещен к Укрнафте", — отметил Кучеренко.

"Логическим завершением судебного решения станет банкротство стратегического НПЗ государства", — заключает нардеп и призывает власть вмешаться в ситуацию, чтобы предотвратить финансовую катастрофу для "Укртатнафты", поскольку ее деятельность является критически важной для обеспечения страны топливом в военное время.