Немецкий журналист и коренной киевлянин получил третью награду за поддержку Украины и ВСУ

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Волонтерское сообщество, которое поддерживает Украину — это люди, часто и иностранцы, которые аккумулируют донаты, организуют грузы и обеспечивают защитников на передовой необходимым снаряжением и провиантом, а гражданское население — гуманитарной помощью. Об этом пишет Telegraf. Немецкий журналист и политолог Борис Немировский — один из самых активных представителей этого сообщества. И его усилия тоже получили награду. Недавно волонтер был награжден уже третьей медалью за вклад в поддержку Украины.

Борис Немировский — профессиональный немецкий журналист, одновременно коренной киевлянин, который уже 10 лет и словом, и делом поддерживает Украину и ее стремление к свободе. С 2000-го он — гражданин ФРГ, однако связь с Украиной до сих пор остается. Борис — известный журналист и эксперт по Восточной Европе, работал для международных СМИ — таких, как RTVi, EuroNews и Deutsche Welle. Также он эксперт немецкого информационного телеканала N-24 (ныне Welt24), где освещал важнейшие события в Украине, в частности — первый Майдан в 2004, а также Революцию Достоинства в 2014. Именно во время этих событий в Киеве пуля снайпера разбила его фотокамеру.

С 2015-го Борис Немировский посвятил себя волонтерской деятельности для Вооруженных сил Украины. Его работа не привязана к фонду или организации. За его вклад журналиста отметили несколькими наградами. В 2016 г. Борис стал, вероятно, самым первым иностранцем, который получил награду Министерства обороны Украины "Знак почета". В 2018-м его наградили медалью 58-й бригады "За верность присяге", а месяц назад — медалью 57-й бригады "За верность украинскому народу".

Берлинская компания Altner & Nemirovski GbR, которую Борис создал и возглавляет, активно поддерживает Украину своими PR-проектами. Одно из них — маркетинговое исследование перспектив развития украинских ресторанных сетей в Германии, что подчеркивает интерес компании к продвижению украинской культуры и желание поддержать экономику нашего государства. В 2022 году компания также провела масштабную рекламную кампанию "Buy Ukrainian" в 8 ведущих немецких СМИ, призывая поддержать украинских производителей. Эти инициативы отражают личную приверженность Бориса Немировского поддержке Украины и в волонтерстве, и в профессиональной деятельности.

Такие волонтеры как Немировский играют ключевую роль в поддержке Украины в ее борьбе, их деятельность — это пример настоящей международной солидарности и личной победы.