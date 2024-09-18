Сергей Шапран стал единоличным владельцем компании Будіндустрія-Сервіс ЛТД

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Основатель инвестиционного холдинга Alumeta Group, владелец Броварского алюминиевого завода Сергей Шапран выкупил долю Михаила Пышного и стал единоличным владельцем ООО "Будіндустрія-Сервіс ЛТД", добывающего песок в Киевской обл., сообщают в Национальной ассоциации добывающей промышленности.

По данным НАДПУ, сделка была закрыта 06.09.2024 по номинальной стоимости доли 9 587 500 грн. Также Сергей Шапран установил контроль над компаниями ООО "Юни Сервис", ООО "Юни Люкс", ООО "Юни Стоун Плент". 90% во всех упомянутых обществах господин Шапран владеет лично, 10% — через АО "ЗНВКИФ "Денмарк", сообщает сайт Nadra.info.

Сергей Шапран вошел в ООО "Будіндустрія-Сервіс ЛТД" в апреле 2024 г.. Тогда же общество докапитализировали с 2 175 000 до 19 175 000 грн, а в сентябре — до 20 000 000 грн(YouControl).

ООО "Будіндустрія-Сервіс ЛТД" основано в 2003 г.. С 2013 г. компанию возглавляет Сергей Васянович. Недропользователь добывает песок в русле реки Десна (месторождение Спасское, разрешение № 6391, до 2029 г.):