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Укрзализныця пользуется своим монопольным положением и необоснованно повышает тарифы на грузовые перевозки, тем самым создавая риски для экономической безопасности Украины. Поэтому правительство должно привлечь международные компании и провести независимый аудит в УЗ, чтобы дать оценку деятельности руководства, которое раздувает расходы и не дает положительных финансовых результатов. Об этом заявили представители промышленных отраслей на пресс-конференции в "Интерфакс Украина".

"Укрзализныця сейчас, прикрываясь военным положением, принимает решение кулуарно, и это еще более неэффективно и непрогнозируемо. Между тем с 2021 года грузовые тарифы аграрной продукции выросли в 2 раза, для угольной руды — 2,5 раза, для металлов и других грузов — на 70%, то есть очень существенно. В развитых странах такое повышение происходит на протяжении 25-30 лет. У нас это привело к тому, что сейчас тарифы Укрзализныци, даже с учетом курса доллара, выросли на 25-60%", — заявил президент ОП Укрметаллургпром Александр Каленков.

Он также отметил, что с лета 2022 года объемы перевозки "Укрзализныци" существенно выросли, и компания начала получать прибыль. Это является предпосылкой для снижения грузовых тарифов минимум на 15-20%, чтобы стимулировать объемы производства, а соответственно — дать УЗ еще больше грузов и прибыли.

Похожего мнения придерживается и исполнительный директор Украинской ассоциации добывающих предприятий Ксения Оринчак: она подчеркнула, что непрогнозируемые повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки являются плохим сигналом для инвесторов, которые могли бы зайти в Украину. Тем более, что объективно причин для повышения тарифов нет — есть лишь примеры раздувания расходов, которые свидетельствуют о неэффективности руководства компанией.

"Мы понимаем, что Укрзализныця и "коррупция" это тождественные слова. Поэтому мы просим от отрасли премьер-министра и президента, провести аудит Укрзализныци, с привлечением к этому международных доноров. Мы не готовы платить большие зарплаты неэффективным менеджерам Укрзализныци", — подчеркнула Оринчак.

В свою очередь Украины Игорь Гольченко, вице-президент Союза химиков, напомнил присутствующим о недавнем интервью руководителя УЗ Евгения Лященко, в котором он в частности заявил, что повышение тарифов на грузовые перевозки даст компании закончить год с прибылью.

"То есть, он говорит: мы получим деньги, и как менеджер отчитаемся правительству, что мы эффективно работаем. А заложниками этого всего выступает страна и весь бизнес. И у меня вопрос: что на это будет делать антимонопольный комитет? Ведь схема ведения бизнеса в "Укрзализныце" очень проста: когда добизнесировалось и закончились деньги, они просто идут к потребителю, собирают свой "урожай" и закрывают проблемы, которые у них есть. Но ведь это не конкуренция. Что же будет, когда УЗ придется конкурировать с перевозчиками из Евросоюза, если оно все объединится?" — говорит Гольченко.

Со своей стороны президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий отметил, что в случае повышения грузовых тарифов УЗ, украинцам придется платить больше за стройматериалы, и не ожидать никаких скидок.

"Если брать Украину и украинский бизнес как организм, то "Укрзализныця" — это очень важная аорта, и она все время пережимается, причем намеренно. Нельзя просто брать деньги из кармана рядового украинца, который покупает товар по завышенной цене. Сейчас большинство производителей спасается тем, что пытаются перевезти логистику на другие виды транспорта. И при этом все время мы слышим призывы об оказании волонтерской помощи. Но у нас уже, наверное, завершается возможность у предприятий оказывать такую помощь — потому что до 30% работников уже на фронте, а себестоимость продукции постоянно растет", — говорит Салий.