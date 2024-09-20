Медичний центр "Лелека" увійшов до списку найбезпечніших медзакладів світу

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Столичний багатопрофільний медичний центр "Лелека" — перший і єдиний медичний заклад України, який отримав найпрестижнішу акредитацію Joint Commission International (JCI) та увійшов до списку кращих клінік світу.

Ця відзнака свідчить про найвищу якість та безпеку медичних послуг на рівні світових стандартів.

Понад 20 років тому незалежна організація Joint Commission International розробила стандарти якості послуг для медичних установ. На сьогодні акредитація JCI визнана Всесвітньою організацією охорони здоров’я як один із найвищих рівнів якості медичних послуг.

Акредитацію за цими стандартами пройшли понад 1000 найкращий медичних закладів у майже 100 країнах, серед них — український багатопрофільний медичний центр "Лелека". "Золоту медаль" JCI клініка отримала ще у 2019 році. З тих пір успішно підтверджує дотримання найсуворіших міжнародних стандартів якості й безпеки, отримуючи продовження акредитації найпрестижнішої у світі профільної організації.

Надання акредитації JCI свідчить, що клініка забезпечує найвищий рівень медичних послуг. Під час перевірки враховуються десятки різних аспектів, серед яких — якість медичної допомоги, захист прав пацієнтів, використання сучасних протоколів лікування та гарантування безпеки пацієнтів на всіх рівнях. Зокрема оцінюються також:

● постійне вдосконалення якості медичної допомоги та обслуговування;

● високі вимоги до кваліфікації лікарів і медичного персоналу;

● мінімізація ризиків в усіх процесах — медичних і немедичних;

● дотримання вимог до безпеки будівлі та обладнання;

● підвищення рівня позитивного досвіду пацієнта.

Це не просто статична відзнака: заклади, які мають акредитацію JCI, зобов'язані постійно вдосконалювати процеси роботи та впроваджувати сучасні технології.

"Основні переваги, які засвідчує акредитація JCI, — безумовний найвищий рівень якості та безпеки медичної допомоги. Це саме те, що всі громадяни нашої країни заслуговують отримувати в будь-якому закладі медицини", — коментує генеральний директор БМЦ "Лелека" Валерій Зукін.

Приватний медичний центр та пологовий будинок "Лелека" в Києві працює за напрямками: діагностика, поліклініки для дітей та дорослих, жіночі консультації, пологовий будинок і центр сучасної хірургії для дорослих.

Акредитація JCI не лише підтверджує високий рівень клініки "Лелека", а й є значущим фактором для розвитку української медицини. Вона встановлює новий стандарт якості для інших медичних установ, які прагнуть досягти аналогічних результатів. Це важливий крок для покращення рівня медичних послуг у країні та підвищення довіри пацієнтів до національної системи охорони здоров’я.

Ліцензія Nº1243 від 17 листопада 2016 р.

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