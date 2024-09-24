Ресторан Fenix відзначив 4-річчя: незабутній вечір у серці столиці

19 вересня ресторан Fenix урочисто відсвяткував свою 4-ту річницю. Це не просто місце для зустрічей і гастрономічних насолод — Fenix став символом сплетіння культур, мистецтва й традицій, яке об’єднує під одним дахом вишукану паназійську та середземноморську кухні. За чотири роки заклад отримав визнання як в Україні, так і на міжнародній арені. Але для нас найбільша гордість — це довіра та любов наших гостей.

Related video

В основі концепції лежить глибоке занурення в кулінарні традиції Азії та Європи. Інтер’єр ресторану прикрашений унікальними артоб'єктами, привезеними з подорожей: картини з гейшами, елементи з муранського скла, вироби китайських майстрів — усе це додає простору неповторного характеру, в якому переплітається минуле і сучасність.

Святковий вечір відбувся у Fenix Mediterranean та Fenix Asia: кожна частина ресторану дарувала унікальні враження гостям.

У Середземноморській частині гостей чекав справжній королівський вечір: феєрична програма з костюмованим шоу "God Save the Queen", виступ струнного квартету Black Tie, харизматичний ведучий Роман Дрібний, та DJ Vitalitis..

В азійській частині гості насолоджувалися святковими сетами від NASTY SV та NATURA with bandura, а справжньою сенсацією стало захопливе Python Show.

Цей вечір став ідеальним поєднанням високої кухні, артперформансів та теплих зустрічей.

Гості отримали подарунки від партнерів COCO та Diesel, а також приємні сюрпризи від Fenix.

Команда Fenix щиро висловлює подяку всім, хто розділив цей особливий вечір з нами! Ми пишаємось тим, як наш ресторан трансформувався за ці 4 роки, та прагне й надалі надихати вас на нові звершення та бути місцем вашого ментального відновлення й джерелом нових ідей. Fenix — ресторан з унікальною концепцією, який творить нову ресторанну історію в Україні.

Ресторан Fenix

Бул. Лесі Українки, 30А

+38096 998 98 96

fenixrestaurant.com.ua