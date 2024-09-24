UNEP зробила перші кроки до запуску Ukraine Green Recovery Platform

11 вересня 2024 р. в арт-просторі "Скло" УДУ імені Михайла Драгоманова UNEP разом із ГО "УАПППДПО" та Recover Ukraine провели захід для визначення переможців конкурсу з розробки концепції бренду, логотипа та колірної гами для проєкту Ukraine Green Recovery Platform, в якому взяли участь студенти зі всієї України.

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Ukraine Green Recovery Platform створена для підтримки екологічного відновлення України та відіграє ключову роль у виконанні екологічних вимог для вступу України до ЄС. Підтримка від UNEP, а саме програми ООН з навколишнього середовища та її керівника П’єра Карла Сандея (Mr. Pier Carlo Sandei), забезпечує фундамент для сталого розвитку та відбудови нашої країни.

В реалізації проєкту беруть участь: CEO SoftTeam — Микита Попов, член правління еко-фонду Recover Ukraine — Андрій Дишук та заступник директора ГО «УАПППДПО» — Олена Матвієнко. Також неоціненний вклад задля реалізації первинних етапів з боку університету зробив Декан педагогічного факультету УДУ ім. М. Драгоманова — Тарас Олефіренко.

В стінах арт-простору зібралися студенти зі всієї України. Комісією було відібрано 10 фіналістів, які отримали призи у вигляді грошової винагороди в сумі від 200 $ до 800 $.

Завдяки таким ініціативам українська молодь отримує безцінні можливості не тільки для чималого заробітку, а і для реалізації своїх креативних здібностей та будування екологічної складової країни задля подальшої реалізації європейських цінностей та становлення рівня життя в Україні на передові рейки.

Завдяки активним діям міжнародних організацій, волонтерів та активних студентів невдовзі буде презентовано вебсайт та саму платформу.

Також серед поважних гостей на заході були присутні:

— Програмний спеціаліст з питань реконструкції Швейцарського бюро співробітництва в Україні Посольства Швейцарії в Україні — Даніель Пітте

— Аташе Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України — Карандась Ілля Олександрович

— Керівник Офісу зеленого економічного переходу при Міністерстві економіки України — Андрій Кітура

— Народна депутатка України IX скликання, заступниця голови комітету з питань екологічної політики у Верховній Раді України IX скликання — Олена Криворучкіна