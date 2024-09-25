Компания "JKX Oil & Gas Ltd" UK отреагировала на информатаку: в РФ не работают и даже признаны там экстремистами

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"JKX Oil & Gas Ltd" UK не осуществляет никакого контроля над любыми компаниями, которые работают на рынке Российской Федерации. Более того, сама компания по решению суда РФ, признана на территории страны-агрессора "частью экстремистской организации" из-за значительной помощи ВСУ. Об этом говорится в обращении компании к СМИ на их странице в Facebook в связи с очередной дискредитационной кампанией черного пиара из-за распространения недостоверной информации в украинских СМИ и телеграмм-каналах, передает Telegraf.

"В очередной раз напоминаем заказчику из Нестеровского переулка, что JKX имеет подтверждение от Регистратора корпоративных дел Британских Виргинских Островов ("BVI"), что Eclairs Group Limited ("EGL"), которая имела номер компании 1753610 на BVI, была исключена из реестра 1 ноября 2022 года.

До ликвидации EGL была одним из основных акционеров Компании с долей 32,66% в выпущенном акционерном капитале Компании. Как следствие, EGL была исключена из реестра акционеров Компании, а ее владельцы Коломойский и Боголюбов не имеют никакого прямого или косвенного участия в Компании", — отмечается в сообщении.

В компании напомнили, что 22 ноября 2023 года было обнародовано судебное решение Арбитражного суда Московской области, которым были лишены компании "Adygea Gas B.V." и "Page Gas Ltd", которые входили в Группу компаний "JKX Oil & Gas Ltd", их прав как участников ООО "Южгазэнерджи", на участие в компании "Южгазэнерджи" (Нефтегазовые активы Группы "JKX Oil & Gas" в РФ), в частности относительно прав распоряжения долями в "Южгазэнерджи" и прав на выплату распределенной чистой прибыли.

Они отмечают, что основными основаниями такого решения суд указал неоднократные заявления материнской компании Группы компаний "JKX Oil & Gas Ltd" о прекращении деятельности на территории РФ, потере контроля и влияния в отношении российских дочерних обществ (ООО "Южгазэнерджи") и соблюдение всех санкционных ограничений по отношению к РФ и юридических лиц на территории РФ. Это подтверждается деконсолидацией этих активов в отчетности Группы, поданной в Регистрационную Палату Объединенного Королевства.

"А уже 5 марта 2024 года деятельность нашей компании "JKX Oil & Gas" получила официальное признание — один из местных судов страны-агрессора признал нас частью экстремистской организации, которая осуществляет экстремистскую деятельность по финансированию ВСУ, которая имеет ярко выраженный антироссийский характер", — говорится в заявлении.

Кроме этого, Компания подчеркивает, что предоставила все необходимые подтверждающие документы в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований относительно отсутствия какого-либо контроля со стороны Компании над деятельностью активов, которые ей принадлежали в РФ, и соответственно Компания не имела влияния на уплату налогов предприятиями, контроль над которыми был утрачен, а указанные предприятия были исключены из отчетности.

Также с 2022 года по сегодняшний день Группой Компаний JKX было предоставлено помощи Силам обороны Украины на сумму 202 183 434 грн (включая финансовую и материальную помощь). Крупнейшие ее получатели: Национальная гвардия Украины, Фонд Хартия, ВЧ 1994, ВЧ А 3057 НГУ АЗОВ, Госпогранслужба, говорится в заявлении.