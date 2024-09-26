"Козацький скарб": в "Аврорі" з"явився оригінальний подарунковий набір, створений спеціально до Дня захисників та захисниць України

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До Дня захисників та захисниць України мережа мультимаркетів "Аврора" розмістила на поличках магазинів новий продукт — подарунковий набір "Козацький скарб". У набір входять косметичні засоби від українського бренду "Hydrasence": є п’ять варіантів наповнення — три для жінок і два для чоловіків. Ознайомитися з вмістом можна на самому пакованні у магазині чи у картці товару на avrora.ua. Серед наповнення можна знайти патчі, креми для рук, термозахист чи спрей для росту волосся, сироватки для обличчя, одеколони, шампуні для волосся та бороди і багато іншого.

Особливістю цього набору є шанс знайти золоту або срібну колекційну монету, створену спеціально для акції брендом ювелірних подарунків "LOVE YOU". Це додає елемент сюрпризу й робить подарунок ще більш унікальним.

Набір "Козацький скарб" зазвичай коштує 249 гривень, але в період акції, з 21 вересня до 12 жовтня, його можна придбати за акційною ціною 149 грн. Щоб отримати знижку, необхідно зробити покупку в "Аврорі" на суму від 90 гривень одним чеком або придбати товар партнера акції, який має спеціальну позначку біля цінника. Акція діє у всіх магазинах мережі "Аврора" та на сайті avrora.ua, щоб кожен мав можливість придбати подарунок та привітати своїх захисників.

Крім того, компанія вирішила спрямувати весь прибуток від продажу наборів на закупівлю дронів для бригад Національної гвардії України. Це дозволяє кожному покупцю не лише придбати корисний подарунок, а й зробити внесок у підтримку оборони країни.

Полковник Вадим Голуб, начальник служби стратегічних комунікацій департаменту персонального штабу Головного управління Національної гвардії України

Полковник Вадим Голуб, начальник служби стратегічних комунікацій департаменту персонального штабу Головного управління Національної гвардії України, висловив вдячність компанії "Аврора" за підтримку: "Ми щиро вдячні кожному, хто долучається до підтримки наших захисників. Такі ініціативи не лише допомагають забезпечити нас необхідним обладнанням, але й піднімають бойовий дух особового складу, демонструючи, що вся країна стоїть за нами".

Маркетинг-директор "Аврори" Роман Сівковський говорить про проєкт так: "Ми хотіли створити щось більше, ніж просто подарунок. Наші покупці, як і ми, прагнуть підтримати захисників України, тому обрали ідею практичного подарунку з приємним бонусом — колекційними монетами. Це не тільки спосіб висловити вдячність, а й підняти настрій у складні часи. А весь прибуток від продажу ми направимо на закупівлю дронів для бригад Національної гвардії України".