Корпоративне страхування автопарків: стратегія безперебійної роботи бізнесу від ІНГО

Related video

Корпоративне страхування автопарків є важливим елементом забезпечення безперебійної роботи будь-якого підприємства, яке активно використовує транспорт у своїй діяльності. Це не просто захист окремих транспортних засобів від ризиків, а й спосіб мінімізувати збитки, які можуть виникнути в результаті різних інцидентів — від аварій до викрадення автомобілів чи їх пошкодження внаслідок стихійних лих або воєнних дій. В умовах сучасного бізнесу, особливо в країні, яка переживає війну, важливість корпоративного страхування автопарків не можна недооцінювати.

Як зазначає Олександр Розуменко, керівник департаменту страхування автопарків СК ІНГО, підприємства з великим автопарком зазвичай стикаються з такими викликами, як необхідність утримання техніки в належному стані, непередбачувані витрати на ремонт у разі ДТП та ризик простоїв транспорту, що може вплинути на операційну діяльність і навіть репутацію компанії. "Корпоративне страхування автопарків дозволяє уникнути фінансових втрат і мінімізувати наслідки різних ситуацій, які можуть поставити під загрозу стабільність бізнесу. Для юридичних осіб це стає особливо важливим, оскільки будь-який простій транспорту через аварію або інший інцидент безпосередньо впливає на бізнес-процеси", — пояснює Розуменко.

Однією з ключових особливостей автострахування для юридичних осіб у сучасних умовах є те, що поліс має бути адаптований до конкретних потреб компанії. Такі можливості є у великих страхових компаній, що мають достатньо капіталу, компетенцій та досвіду. Наприклад, українська страхова компанія ІНГО, що спеціалізується на корпоративному страхуванні, надає можливість кастомізувати програми страхування відповідно до специфіки діяльності підприємства, враховуючи кількість автомобілів у парку, типи транспортних засобів, маршрути їх пересування та інші фактори, що впливають на ризики не лише на території України, але й на території країни-учасниці міжнародної системи страхування "Зелена картка". "Умови страхового захисту вантажних парків не можуть бути аналогічними умовам страхування легкових авто. Саме тому ми пропонуємо індивідуальні рішення, які враховують особливості конкретного бізнесу та дозволяють оптимізувати витрати на страхування", — додає Олександр Розуменко.

В умовах воєнного часу важливою складовою корпоративного страхування є захист від ризиків, пов’язаних із бойовими діями. Автопарки підприємств можуть стати об'єктами обстрілів, атак дронів, вибухових хвиль, пожеж або інших воєнних загроз. ІНГО була однією з перших компаній в Україні, яка включила страхування від воєнних ризиків у свої програми страхування автопарків. "Це дозволяє бізнесу мінімізувати збитки, які можуть виникнути через пошкодження або втрату транспортних засобів внаслідок бойових дій, що є надзвичайно важливим для підприємств", — підкреслює Розуменко.

Інноваційною опцією, яку ІНГО пропонує своїм корпоративним клієнтам, є впровадження телематичних рішень. Завдяки технологіям телематики підприємства можуть відстежувати стан свого автопарку в реальному часі, аналізувати стиль водіння водіїв і виявляти потенційні "недоліки" транспортних засобів ще до того, як вони стануть проблемою. "Телематичний підхід дозволяє не лише знизити кількість аварій, але й оптимізувати витрати на обслуговування автомобілів та уникати небажаних простоїв. Ми навчаємо наших клієнтів ефективно використовувати систему телематики для максимального контролю за станом транспорту і поведінкою водіїв", — пояснює керівник департаменту страхування автопарків ІНГО.

Що стосується сервісної складової страхування автопарків, ІНГО забезпечує не тільки покриття матеріальних збитків, але й надає повний комплекс послуг, спрямованих на зручність і оперативність обслуговування клієнтів. Це включає цілодобову підтримку та допомогу на дорозі як на території України, так і за кордоном, що є важливим для бізнесу, адже будь-який простій транспорту може вплинути на виробничі процеси. Компанія пропонує швидкий розгляд страхових випадків, оперативну виплату компенсацій та організацію ремонту транспортних засобів у партнерських СТО. Така сервісна підтримка дозволяє клієнтам не витрачати додатковий час на вирішення проблем, пов'язаних з відновленням автомобілів, і зосередитися на основній діяльності.

Однією з основних переваг, яку отримують клієнти ІНГО при виборі корпоративного автострахування, є індивідуальний підхід. Програми страхування розробляються з урахуванням специфіки бізнесу, а також враховують найбільш актуальні ризики для кожної окремої компанії. "Це означає, що клієнти не переплачують за зайві послуги, а отримують оптимізований пакет страхових послуг, що відповідає їхнім реальним потребам. Ми прагнемо надавати найвищий рівень сервісу, тому активно інвестуємо у технології, що дозволяють автоматизувати процеси, скоротити час на обробку заявок і виплат, а також забезпечити прозорість усіх операцій", — зазначає Олександр Розуменко.

Корпоративне страхування автопарків — це не просто обов’язковий захід, а стратегічний інструмент для захисту бізнесу. Воно дозволяє не лише забезпечити безперервність операцій, але й зменшити ризики, пов’язані з пошкодженням або втратою транспорту, особливо в умовах воєнного конфлікту. ІНГО надає своїм клієнтам можливість не лише застрахувати свій транспорт, але й отримати комплексну підтримку, що дозволяє зменшити витрати часу та ресурсів на вирішення проблем, пов’язаних зі страхуванням.

Витяг з Державного реєстру фінансових установ від 26.04.2024 року, повідомлення № 27-0024/32802.