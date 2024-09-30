"Хуавей Україна" втретє поспіль отримала нагороду за посилення корпоративної культури

"Хуавей Україна" здобула нагороду за перемогу в номінації "Посилення корпоративної культури під час війни" у межах конкурсу "Корпоративні цінності та культура", започаткованого компанією FranklinCovey. Це визнання є підтвердженням високого рівня довіри працівників і клієнтів "Хуавей Україна" та її невпинного бажання дотримуватися принципів корпоративної соціальної відповідальності за будь-яких умов.

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Переможці премії визначаються на основі аналізу бізнес-процесів корпоративної культури компаній у період війни. "Хуавей Україна" продовжила демонструвати виняткові результати у впровадженні високих етичних стандартів, підтримці своїх співробітників і українського суспільства загалом. Так, за два роки "Хуавей Україна" розширила соціальну допомогу працівникам, забезпечивши додатковий захист і безкоштовну психологічну підтримку. У цей період компанія зберегла всі робочі місця й збільшила виплати для 80% штату, а також долучила до роботи понад 20 нових фахівців, зокрема студентів.

"З моменту повномасштабного вторгнення в Україну ми продовжуємо активно працювати та допомагати нашим співробітникам, впроваджуючи нові заходи безпеки і корпоративні нормативи. Наші працівники, їхнє життя та добробут завжди були і будуть пріоритетом роботи "Хуавей Україна", — коментує Володимир Білавка, заступник директора з персоналу "Хуавей Україна". За його словами, компанія робить все можливе, аби дбати про співробітників у ці складні часи, створюючи комфортні умови праці та підтримуючи їх фінансово і психологічно. "Цього року до "Хуавей Україна" долучилися 30 нових співробітників, 23 з яких — це студенти провідних ВНЗ України. Ми сподіваємося, що й надалі лишатимемося лідером у галузі та прикладом для інших компаній у розвитку корпоративної культури та соціальної відповідальності", — зазначає він.

Представники FranklinCovey та HR-команда "Хуавей Україна"

Визнання з боку FranklinCovey має неабияке значення для "Хуавей Україна", адже це міжнародна платформа з посилення бізнесу, з якою співпрацюють більше 90% із топ 100 компаній світу. Компанія має 40-річний досвід роботи у 160 країнах та регіонах і щороку охоплює до 750 000 учасників для консалтингу щодо лідерства та корпоративних цінностей. За останні п’ять років компанія інвестувала понад 200 млн доларів США у сферу R&D, випустивши бізнес-книгу "7 навичок високоефективних людей" із мільйонами проданих примірників у всьому світі. Також FranklinCovey входить до топ 20 міжнародних компаній з навчання лідерів.

"Компанії, які навіть у складних умовах війни дбають про своїх співробітників, гідні поваги та визнання. "Хуавей Україна" отримує цю нагороду вже втретє, що є свідченням її відданості питанням корпоративної культури та соціальної відповідальності. Крім того, вона задала високу планку для інших, вказавши мету, до якої варто прагнути", — зазначає Ольга Рафальська, CEO FranklinCovey.

"Хуавей Україна" продовжує реалізовувати свою стратегію корпоративної соціальної відповідальності, яка охоплює чотири ключові напрями: освіту, охорону здоров'я, захист довкілля та розвиток. Протягом 2022-2023 років компанія у партнерстві з іншими організаціями реалізувала низку комплексних проєктів із надання гуманітарної і технічної допомоги по всій Україні та сприяла розвитку освітньої екосистеми. Нагадаємо, що у 2024 році Huawei увійшла до топ 100 світового рейтингу найвпливовіших компаній за версією американського видання TIME. Крім того, п’ятий рік поспіль (з 2020 до 2024 року) компанія була сертифікована як один із найкращих роботодавців у Європі за версією Top Employer Institute, що свідчить про високі стандарти управління персоналом і підтримки співробітників.