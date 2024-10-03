Бэкдор и лоббирование: как Россия обходит санкции, чтобы вести войну против Украины — Kyiv Post

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Тысячи европейских компаний и предпринимателей используют тот же тип лазеек и бэкдоров на российский рынок, используя третьи страны или дочерние компании, и таким образом обходят международные санкции всего за несколько бюрократических шагов, поэтому санкции должны быть усилены. Об этом пишет издание Kyiv Post.

"Информацию о нарушении санкций такими компаниями можно легко найти с помощью расследований с открытым исходным кодом. Но обеспечение соблюдения этих правил и наказания тем, кто стратегически уклоняется от санкций, отсутствуют. Украинские официальные лица и лидеры стран-союзников указали на эти пробелы. Они призвали к более надежной системе международных санкций и привлечения нарушителей к ответственности", — указывает издание.

В частности, 12-й пакет санкций, принятый ЕС в конце прошлого года, отразил несовершенство санкций, ведь ослабил ограничения в некоторых отраслях вместо того, чтобы усилить их. Например, импорт российских стальных слябов европейскими странами изначально планировалось полностью прекратить до октября 2024 года согласно 8-му пакету санкций. Но 12-й пакет продлил период, в течение которого компании ЕС могли бы найти альтернативных производителей, до 2028 года с ограничением импорта 8,5 млн тонн, указывает издание.

"Фактические объемы импорта российских слябов в период с октября 2022 года по сентябрь 2023 года оказались на 32,5% меньше установленной квоты. Но, несмотря на это, Еврокомиссия не начала пересматривать квоту на второй период. Квоты в новых санкциях фактически превысили недавние уровни импорта из-за лоббирования со стороны европейских производителей: европейские покупатели лоббировали такие разрешенные объемы поставок российских слябов, которые позволят им продолжать работать в рамках текущих бизнес-моделей в течение длительного времени", — пишет Kyiv Post.

Такая ситуация негативно сказывается и на конкурентной ситуации на европейском рынке: прокатные заводы, работающие на российских полуфабрикатах, останутся в более выгодном положении по сравнению с интегрированными производителями. Другие же экономисты указывают на проблемы с принятием санкционных правил, вызванные лоббированием в определенных мощных отраслях.

"На рынке есть сильные игроки, которые в основном против этих санкций. И это подпитывает все обсуждения — они хотят защитить свою возможность покупать дешевые товары из России", — сказала Kyiv Post Юлия Павицкая, эксперт по санкциям Киевской школы экономики.

Напомним, Европейский союз по итогам января-июня 2024 года импортировал 2,87 млн т металлургического сырья российского происхождения. Расходы на импорт соответствующей продукции достигли €1,4 млрд.

Ранее депутаты ПАСЕ призвали ЕС усилить санкции против металлургии РФ, ведь она продолжает зарабатывает миллиарды на войне. Однако, путем манипуляций и шантажа, Кремлю удалось продлить квоты на российские слябы еще на четыре года, хотя они должны были завершиться в сентябре 2024 года. Это даст РФ возможность импортировать в ЕС продукции на более чем 8 миллиардов евро.