Тариф на грузовые железнодорожные перевозки не должен быть отягощен сторонними услугами — эксперт

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Тариф на грузовые железнодорожные перевозки должен формироваться на основе себестоимости перевозки, и не включать сторонние услуги, которые потребитель не получает. Именно на таком подходе должно основываться тарифообразование в УЗ. Об этом рассказал эксперт, директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк, комментируя инициативу Укрзализныци по гармонизации грузовых тарифов для различных классов грузов, передает УНИАН.

"Тариф на перевозку должен формироваться, исходя из себестоимости этой перевозки, то есть, стоимости перевозки для Укрзализныци. Клиент должен платить только за тот сервис, который он потребляет. Это можно было бы ввести на базе повышающих коэффициентов — например, если предприятие полностью берет на себя формирование полного поезда, а Укрзализныце фактически нужно только подать магистральный локомотив, то это услуга, которая для Укрзализныци гораздо выгоднее. Соответственно, она должна стоить дешевле, чем когда Укрзализныця собирает тот же полноценный поезд через повагонные отправления на разных станциях. Зато та система, которая существует сегодня — это фактически "средняя по больнице", когда в один бюджет сбрасываются все расходы, а потом делятся. И она действительно вызывает вопросы", — отметил эксперт.

Он отметил, что в Европе эта система тарифообразования существенно отличается: там, с одной стороны, есть плата за инфраструктуру, то есть, доступ к путям, и эта сумма одинакова. В то же время, там есть конкуренция на рынке перевозок, и перевозчики сами определяют цену за перевозку.

"Когда европейский перевозчик выставляет клиенту цену, он руководствуется теми затратами, которые он несет. И, конечно, перевозчику гораздо проще работать с клиентом, который имеет стабильный большой грузопоток без сезонных колебаний, и который не требует дополнительных операций по формированию или по сбору грузопотока из разных точек. Такому клиенту перевозчик предложит клиенту самые дешевые и лучшие условия", — пояснил Вовк.

В Украине же рынок в сегменте перевозок является монопольным, поскольку Укрзализныця является единственным перевозчиком на системе железных дорог Украины, поэтому у нас эта система пока не работает, отметил эксперт.

"Такая система у нас сможет заработать как конкурентное поле только после полной либерализации рынка. Но все понимают, что на это нужно время. Но нужно уже сейчас работать над тем, чтобы система была справедливой, а клиент платил только те расходы, платил только за те сервисы, которые он непосредственно использует", — резюмировал Вовк.