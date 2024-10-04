Як збільшаться надходження до бюджету завдяки ліквідації сірих схем на ринку доступу до мережі Інтернет

У той час, коли кожна копійка є важливою для обороноздатності країни, деякі крупні бізнеси мінімізують сплату податків шляхом дроблення на ФОПи, і масштаби цих маніпуляцій вражають. Ринок фіксованого доступу до мережі Інтернет в Україні, його сучасний обсяг, структура та особливості функціонування — все це було проаналізовано у дослідженні Growford Institute.

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Особлива увага в дослідження була присвячена питанню оподаткування провайдерів, і як часто відбувається в наших реаліях, саме ухиленню від сплати податків. Проблема вже досягла приголомшливих масштабів і згідно з дослідженням тренд посилюється.

І все це відбувається в умовах дедалі більшої потреби у додаткових ресурсах для фінансування військових видатків, а кількість джерел такого фінансування, як відомо, завжди обмежена. Збільшення податкового навантаження на сумлінного платника податків та відповідальний бізнес під час війни звичайно є розповсюдженою світовою практикою, але затверджена Національна стратегія доходів чітко вказує, що пріоритетом державної політики є збільшення доходів бюджету за рахунок закриття існуючих можливостей для ухилення від оподаткування, підвищення рівня дотримання законодавства та боротьби з тіньовою економікою.

Статистичні дані демонструють постійне зростання ринку надання послуг фіксованого доступу до інтернету, а відповідно і доходів від цього виду діяльності навіть під час повномасштабного вторгнення.

У 2023 р. відносно 2019 р. доходи від надання фіксованого доступу до мережі Інтернет збільшилися на 81,2%.

За підсумками 2023 р. доходи від надання фіксованого доступу до мережі Інтернет були на 33,3% вищими, ніж у 2022 р. Зростання сегменту фіксованого доступу до мережі Інтернет відбулось завдяки частковій нормалізації роботи компаній, відновленню мереж та деокупації окремих регіонів України.

З огляду на відсутність серйозних вимог і відповідний легкий "вхід" на ринок таких послуг, кількість гравців на ньому постійно зростає. Але, результати дослідження виявили ряд факторів, як то: кількість капітальних інвестицій; невідповідність в звітностях компаній, результати журналістських досліджень і т.ін., що свідчать скоріше про штучне "подрібнення" великих та середніх підприємств на десятки або і сотні ТОВ та ФОП, ніж про суттєве (у 2,3 рази!) зростання кількості представників реального малого бізнесу.

За даними реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг, в Україні функціонує 4677 таких постачальники станом на 1 серпня

2024 р., зростання кількості постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за півтора роки у 2,3 рази може свідчити як про відновлення ринку внаслідок повномасштабної війни і зростання рівня конкуренції, так і про схеми оптимізації оподаткування учасниками ринку.

В цілому на спрощеній системі оподаткування на 1 січня 2024 р. перебувало близько 65% від загальної чисельності постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Станом на 1 серпня 2024 р. у реєстрі містяться дані про 4040 постачальників, які надають послуги доступу до мережі Інтернет, з яких 2101 постачальник зареєстрований у статусі ФОП (що складає 52% від загальної кількості цих суб’єктів).

Майже 70% всіх капітальних інвестицій у галузі забезпечили лише 4 компанії.

Класичним прикладом схеми "сірого" ринку послуг фіксованого доступу до мережі Інтернет є функціонування структури, що є відомою на всеукраїнському чи локальних ринках, де учасники схеми є "окремими" суб’єктами господарювання.

Для таких провайдерів функціонує один сайт з ідентичними контактами для зворотного зв’язку та передбачено типовий публічний договір надання послуг доступу до інтернету.

Найбільший фігурант описаної схеми штучного дроблення бізнесу залучив до неї майже 300 суб’єктів економічної діяльності, які використовують спрощену систему оподаткування. Фактично обсяги отриманих доходів цими економічними агентами вказують, що організатор мав би бути великим платником податків — адже за останній рік доходи від його діяльності значно перевищили 500 млн грн, що передбачає використання загальної системи оподаткування.

Іншим прикладом податкової оптимізації є функціонування підприємства, як правило у вигляді ТОВ, яке також сформувало власний бренд на ринку телекомунікаційних послуг, має свій сайт, сервісні та фінансові служби, юридичний супровід й технологічне обладнання. Таке ТОВ активно співпрацює з ФОП, надаючи цим суб’єктам господарювання інфраструктуру та обладнання в оренду за заниженою вартістю, задля зменшення сум оподаткування.

Крім того, учасники такої схеми мінімізують свої податкові зобов’язання у сфері податків на працю.

Найболючіший підсумок дослідження суми недоотриманих державою податків за рахунок "сірих" схем серед провайдерів фіксованого доступу до інтернету:

ПДВ 1,2–1,4 млрд грн щорічно.

Податок на прибуток 100 млн грн.

ЄСВ ФОП за 2023 р. від 50,3 до 133,4 млн грн.

Військовий збір за 2023 р. від 5,8 до 11 млн грн.

"Сірі" заробітні плати — від 100 до 150 млн грн ПДФО та військового збору, ЄСВ від 120 до 170 млн грн на рік.

Усунення типових схем податкової оптимізації на ринку надання послуг фіксованого доступу до мережі Інтернет навіть за консервативного сценарію може додаткового забезпечити 1,6 млрд грн додаткових податкових надходжень, а за іншими оцінками — 3 млрд грн.

Як приклад дослідження наводить відмову ювелірних брендів від використання схеми штучного дроблення бізнесу через мережу спрощенців (насамперед ФОП) з кінця 2023р., що забезпечило зростання обсягів сплачених ПДВ і податку на прибуток до бюджету у 5–7 разів.

Фінансовий аналітик Олексій Кущ робить висновок про те, що для інтернет-провайдерів спрощена система оподаткування перетворилася зі стимулу для підприємництва на внутрішній офшор.

Маніпуляції із використанням спрощеної системи оподаткування середніми і великими підприємствами з метою недоплати податків до бюджету є гострим питанням, що неодноразово ставиться і міжнародними експертами до уряду України, зокрема і Міжнародним валютним фондом.

Вирішення цього питання має бути нагальним, адже посилення обороноздатності нашої держави і забезпечення потреб армії за рахунок детінізації економіки є одним з найважливіших пріоритетів сьогодення.

Подібні явища не є унікальними для європейської практики, але масштаби яких воно набуло в галузі надання послуг фіксованого доступу до інтернету в Україні, вимагають від держави негайного реагування, адже з кожним роком кількість зловживань зростає, а держава втрачає все більше. Слід зазначити також, що дослідження проводилось на аналізі лише офіційних даних, отже реальні масштаби "сірого" ринку фіксованого доступу до інтернету можна лише уявити.