"Агентство оборонных закупок" не платит за боеприпасы, чем срывает их поставки, — директор предприятия ГУР МОУ Петров

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"В интересах кого сейчас создается давление на компанию "Спецтехноэкспорт", которая завезла невероятное количество выстрелов критической номенклатуры? В интересах кого блокируется сегодня подписка, чтобы мы не поставляли товар из тех сложных стран? Я, имея соответствующий опыт в контрразведке, догадаюсь, в чьих это интересах" Об этом журналисту "Украинской Правды" Михаилу Ткачу рассказал директор ГГЗП "Спецтехноэкспорта" Алексей Петров, пишут "Факты".

Петров объясняет, что Государственное предприятие "Агентство оборонных закупок" не выполняет условия контрактов в части оплаты за боеприпасы, которые должны быть доставлены в Украину и поэтому поставщики не могут их отправить.

Алексей Петров — бывший генерал СБУ, который возглавлял в 2017-2019 годах Департамент контрразведки СБУ, позже работал на должностях начальника управления СБУ в Кировоградской области и был губернатором Закарпатской области.

Напомним, еще в начале полномасштабного вторжения, 9 марта 2022-го года, решением Кабмина крупнейшие государственные торговые организации "Укроборонпрома", в том числе и "Спецтехноэкспорт", были переданы в Министерство обороны Украины. В августе 2022-го года "Спецтехноэкспорт" было передано в Главное управление разведки Минобороны Украины.