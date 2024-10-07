Мережа магазинів EVA та благодійний фонд Happy Paw анонсують ювілейний спільний проєкт з допомоги тваринам у притулках

З нагоди Всесвітнього дня захисту тварин Мережа магазинів EVA та благодійний фонд Happy Paw презентували підсумок співпраці попередніх років та анонсували п’ятий, ювілейний проєкт з допомоги чотирилапим у притулках України.

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Цьогорічний проєкт отримав назву "ВусоСвято". Таким чином організатори вирішили підкреслити його особливий ювілейний статус. Кожен бажаючий зможе подарувати хвостикам різдвяно-новорічне диво та стати частиною "ВусоСвята". Збір коштів на допомогу притулкам для тварин стартуватиме 24 жовтня і триватиме до 6 грудня на касах магазинів EVA та на сайті фонду.

Щоб підсумувати усі добрі справи за попередні чотири роки партнери організували "Тур доброти" до Гостомельського притулку, в якому понад 600 котів і собак регулярно отримують допомогу від EVA та Happy Paw.

За чотири роки спільної роботи заради пухнастиків:

· майже 100 прихистків по всій Україні отримали допомогу;

· понад 30 000 тварин за ці роки зимували в притулках із запасом дров, у теплих ліжечках і будках та відремонтованих вольєрах;

· 347 840 приватних благодійників взяли участь у зборах;

· 4 163 134 грн склала загальна кількість зібраних коштів за 4 роки.

"За час роботи напряму з допомоги безхатнім тваринам нам вдалося не тільки зігріти десятки тисяч тварин, але і залучити сотні тисяч українців до наших благодійних ініціатив. Така неймовірна підтримка надає нам впевненості, що все це варто продовжувати. Зараз притулки вже з нетерпінням чекають старту нового проєкту, а пухнастики – тепла та турботи" – говорить керівниця PR-напряму Мережі магазинів EVA та EVA.UA Олександра Гнатик.

Напрямок допомоги тваринам у Мережі магазинів EVA зародився наприкінці 2020 року. Тоді у компанії вирішили відмовитися від дорогих подарунків на новорічні свята для партнерів, а зекономлені кошти передати на допомогу безхатнім тваринам у притулках. У 2021 році EVA стала партнером профільного фонду Happy Paw, що дозволило значно розширити вплив благодійних ініціатив.

"Завдяки рокам співпраці з Мережею магазинів EVA наш фонд тепер не може уявити новорічні свята без спільного проєкту. Адже кожного року наша співпраця генерувала колосальну допомогу тваринкам у притулках, буквально зігріваючи тисячі лапок і хвостиків. А дехто з тваринок навіть знайшов дім і люблячу родину. Тому ми, разом із чотирилапими з притулків, із нетерпінням очікуємо старту цьогорічного "ВусоСвята"", – зазначає засновниця та Голова правління фонду Happy Paw Ольга Спектор.

У "Турі доброти" до Гостомельського притулку гості на власні очі побачили результати багаторічної співпраці EVA та Happy Paw, чухали пухнасті животики та пригощали песиків смачними ласощами. Але найзворушливішим моментом зустрічі стало прилаштування котика, що мешкав у прихистку — він поїхав додому з однією із гостей "Туру доброти". Тож подія виправдала свою назву, подарувавши теплі емоції гостям притулку і домівку одному з його підопічних.

Мережа магазинів EVA – найбільша національна мережа магазинів краси та здоров’я. Заснована 2002 року у м. Дніпрі. Наразі об’єднує понад 1000 торгових точок по всій Україні та має власний інтернет-магазин EVA.UA. Понад 8 мільйонів осіб є користувачами програми лояльності "EVA МОЗАЇКА". Штат її співробітників налічує близько 14 тисяч осіб.

Після повномасштабного вторгнення EVA ні на день не припиняла роботу і продовжувала працювати всюди, де це можливо. За час великої війни реалізувала цілу низку соціальних проєктів. Долучила до своїх ініціатив понад 5 мільйонів учасників та разом із ними змогла спрямувати на важливі справи понад 90 мільйонів гривень.

Happy Paw – благодійний фонд, який вже понад 12 років системно підтримує безпритульних котів і собак у притулках, забезпечує потреби та покращує умови і якість їхнього життя, стерилізує безхатніх тварин, популяризує адопцію тварин з притулків, а також підвищує обізнаність дітей і дорослих про відповідальне ставлення до тварин у рамках проєкту "Біоетика".