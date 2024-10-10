Юлия Тимошенко выполнила свое обещание, ведь Рада запретила мобилизацию молодежи от 18 до 25 лет

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Верховная Рада Украины сегодня приняла законопроект №11379-д, авторства в том числе Юлии Тимошенко, которым запрещается мобилизация юношей в возрасте от 18 до 25 лет. Закон был поддержан конституционным большинством в 311 голосов. Об этом пишет Telegraf.

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала это решение знаковым для защиты молодежи от несправедливых действий во время мобилизации.

Юлия Тимошенко подчеркнула, что вокруг этого законопроекта объединились все парламентские фракции. Она также выразила благодарность Председателю Верховной Рады и президиуму парламента за то, что им удалось инициировать встречу с генералитетом и министром обороны для урегулирования этого вопроса.

"Мы сделали важнейший шаг — защитили нашу молодежь и обеспечили справедливость. Сохранение молодого поколения — это сохранение силы Украины как сегодня, так и в будущем", — подчеркнула Тимошенко.

Она также уточнила, что Верховная Рада не принимала норму о мобилизации тех, кто в мирное время считается непригодным к службе, а во время войны — ограниченно годным. По ее словам, такое решение ранее было навязано в законодательстве, но теперь этот пункт отменен.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время президент Украины подпишет этот закон. Это победа справедливости и защита нашей молодежи", — подытожила лидер "Батькивщины".

Ожидается, что новый закон поможет ликвидировать сомнительные механизмы призыва и установить четкие и прозрачные правила мобилизации в стране.