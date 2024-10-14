Промышленники призвали президента разобраться с Укрзализныцей и не допустить роста тарифов на грузовые перевозки

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Политика Укрзализныци, которая предусматривает очередное увеличение тарифов на грузовые перевозки, создает серьезные угрозы как для экономики, так и для обороноспособности страны. Об этом говорится в открытом письме к президенту Владимиру Зеленскому от ОП "Укрметаллургпром", Ассоциации УкрФА, а также Ассоциаций химиков, производителей стройматериалов и добытчиков, передает Главком.

"В Украине именно железная дорога является основным средством грузоперевозок как внутри, так и за пределы Украины. Железнодорожный транспорт обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок. И, очевидно, понимая свое монопольное положение, АО "Укрзализныця" все время своего существования пытается решать собственные финансовые проблемы за счет грузоотправителей", — говорится в письме.

После серии повышений грузовых тарифов в 2021 и 2022 гг., тарифы на транспортировку угля, руды и известняка выросли на 140%, металла — на 70%, удобрений — на 70%, зерна — на 96%, а пустых вагонов из-под угля — на 158%, указывают промышленники. А тем временем УЗ инициирует еще одно повышение тарифов, не имея для этого достаточных обоснований.

"Основным аргументом необходимости повышения грузовых тарифов Укрзализныця выдвигает собственную убыточность. Это манипуляция, ведь компания имеет все возможности, чтобы оставаться прибыльной: даже в сверхсложном для украинской экономики 2023 году Укрзализныця получила прибыль в размере 5 млрд.грн", — подчеркивается в письме.

Высокие логистические расходы из-за стремительного роста грузовых тарифов Укрзализныци делают украинскую продукцию неконкурентоспособной на международном рынке. И это в то время, когда железорудные предприятия загружены на 55% от довоенного уровня, а металлургические предприятия на 65%. Ферросплавные предприятия сейчас работают почти в убыток. В химической отрасли фактически все основные секторы в экспорте снизились или "обнулились", говорят промышленники.

"В условиях войны Укрзализныця, вместо удержания грузов и увеличения грузовой базы, бесконтрольно и стремительно расширяет свою базу расходов, раздувает себестоимость и не проявляет заинтересованности в дополнительных доходах. Ведь с сентября 2023 года УЗ не продала ни одного лота металлолома — хотя реализация металлолома это миллиарды гривен дополнительных доходов. Даже в таких условиях финансовый результат УЗ в первом полугодии 2023 года составил 4.8 млрд грн. Но планы УЗ — до конца 2024 года раздуть расходы так, чтобы получить убыток в размере 2.7 млрд грн. При этом УЗ продолжает скрывать реальное повышение тарифов за термином "унификация" и "гармонизация", что фактически устраняет все стимулы для оптимизации логистических процессов, ритмичной отгрузки и укрупнения грузовых партий", — подчеркнули промышленники.

Подписанты подчеркнули: предложение УЗ об установлении единого среднего тарифа для всех перевозчиков приведет к уничтожению экономического потенциала отраслей, которые являются бюджетообразующими для Укрзализныци и базовыми для всей экономики Украины (агро, ГМК, строительство). С другой стороны — это сделает УЗ хронически неконкурентоспособной по сравнению с автомобильным транспортом и другими видами перевозок.

"Недальновидная тарифная политика Укрзализныци критически скажется на всей экономике Украины и, соответственно, на ее обороноспособности и национальной безопасности. Поэтому уже сейчас мы просим инициировать меры по улучшению финансового состояния УЗ, наладить работу по поддержке и развитию грузовой базы компании, обеспечить оптимизацию расходов, и обеспечить введение моратория на повышение грузовых железнодорожных тарифов до отмены военного положения и на период не менее двух лет после окончания боевых действий", — говорят промышленники.