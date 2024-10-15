Слаженная работа Минэнерго и энергокомпаний позволила стабилизировать ситуацию в энергетике, — депутат

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Энергетический сектор Украины демонстрирует невероятную устойчивость и эффективность в условиях постоянных вражеских обстрелов. Об этом заявила народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб, передает ТСН.

По ее словам, благодаря слаженной работе министерства и энергетических компаний, Украина демонстрирует выносливость, которая поражает международных партнеров.

"Наши зарубежные партнеры говорят: 'Боже, если бы не дай Бог это случилось у нас, мы бы уже не выжили'. А вы выживаете и делаете все, что у вас еще есть ситуация более-менее стабильная", — отметила депутат.

Она особо отметила роль министра энергетики Германа Галущенко в координации усилий отрасли.

"Я бы хотела отдать должное министру энергетики. Он никогда не кричал, что у нас все пропало. И он со своей стороны делал все для того, чтобы как раз у нас была более стабильная ситуация в энергетике", — подчеркнула Гриб.

Депутат также подчеркнула важность военной защиты энергетической инфраструктуры, отметив, что одними только собственными средствами защитить всю энергосистему невозможно.

"Защитить всю энергосистему только за счет того, что мы можем сделать в стране, невозможно. Это только дополнительные ПВО. Если у нас не будет военной защиты, то чтобы мы не строили, как бы мы не строили, сохранить всю энергетическую систему будет невозможно", — пояснила она.

Напомним, с октября 2022 года энергосистема Украины подверглась более 1000 атакам, что оставило страну лишь с примерно третью довоенной мощности производства электроэнергии.