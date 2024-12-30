Від маленького магазину до 13 ресторанів: як Володимиру Аганесяну вдалося побудувати "смачний" бізнес

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Шашлик — одна з найдавніших страв у світі, яка давно стала популярною серед українців. Його готують з різних сортів м’яса. Шашлик є в меню багатьох ресторанів. В Shashlikyan вам запропонують понад 30 видів популярної страви. Власник мережі Володимир Аганесян в інтерв’ю Фокусу розповів, як побудував свій успішний бізнес, з чого все почалося, з якими викликами стикався під час масштабування та плани щодо розвитку мережі.

Все почалося з мрії про власний бізнес і невеликого магазину

Володимир Аганесян розповів, що народився в Єревані, Вірменія, де закінчив одну з найкращих шкіл країни – фізико-математичну спеціальну школу. Він з легкістю вступив до Єреванського державного університету на факультет радіофізики.

"Тут я зрозумів, що мені більше подобається підприємництво і все, що пов'язано з цим. Мені стало нудно, і я відрахувався з ЄДУ. Переїхав жити до Києва до родича і тут уже закінчив університет за спеціальністю менеджмент організацій", — поділився підприємець.

Свій бізнес він започаткував в Україні у 2012 році — з друзями відкрив невеликий магазин, де продавали й готові страви, зокрема й мариноване м’ясо.

"У далекому 2012-му у Києві практично не було доставки шашлику. У грудні 2012-го ми з друзями відкрили магазин шашлику площею 20 кв. Там ми продавали мариноване м'ясо та готовий шашлик на самовивіз та на доставку. У 2013 ми розширили цю точку і відкрили власний цех з виробництва маринованого м'яса", — розповів Володимир.

Як виникла ідея відкрити ресторан

За його словами, "той міф, що вірмени найкраще готують шашлик, насправді чиста правда". Він сам любить готувати м'ясо і були друзі, які на той момент уже багато років працювали у різних закладах саме з м'ясом.

На той момент конкурентів було лише кілька компаній. У своєму бізнесі підприємець зробив ставку саме на якість товару.

"Насамперед — ставка на стабільну якість продукту, який ми продаємо. Ми дуже серйозно ставимося до вибору м'яса для нашого шашлику, співпрацюємо лише з перевіреними фермерами, навіть не дивимося у бік фабричних м'ясних продуктів. Це одна з основ нашого бізнесу", — наголосив власник Shashlikyan.

Компанії за короткий період в 1-2 роки вдалося зламати стереотип, що шашлик в Києві не можна замовляти на доставку. Тоді така послуга у столиці була новинкою, бізнес пішов угору.

"Люди скуштували, їм сподобалося. Надалі це стало нашим локомотивом, щоб масштабуватися по всьому місту", — розповів Аганесян.

Запуск перших локацій та як обрали назву Shashlikyan

Назва "Shashlikyan" – точна. Володимир пояснив, чому зупинилися саме на ній: "Тут все просто — наш основний продукт — це шашлик, у нас його понад 30 видів налічується, закінчення "-ян" типове для вірменських прізвищ, враховуючи наше вірменське коріння та традиції, назва склалася, як пазл, так ми отримали "Shashlikyan".

За словами бізнесмена, на відкриття першої локації були витрачені гроші з власних заощаджень. Ставка на якість та відмінний сервіс дали результат: інвестиції окупилися дуже швидко, всього за кілька місяців.

"На першу локацію спочатку не рахували суму. Бюджет склали приблизний, постфактум вийшло близько 4000 доларів", — поділився Аганесян.

Він розповів, що найважливішим було зібрати команду й додав, що це залишається основним викликом для компанії й сьогодні: "Можу сказати, що це й досі залишається викликом. Адже зараз стало ще складніше через війну та мобілізацію. Наші гості цінують нас насамперед через якість продукту. Ми, як власники бізнесу, завжди були залучені до процесів, згодом це сприятливо позначилося на роботі".

Розвиток мережі Shashlikyan

У 2014 році компанія відкрила другу локацію на Оболоні, також у форматі магазину. Пізніше переосмислили концепт і перезапустилися вже як заклад. Shashlikyan, попри об’єктивні перешкоди, продовжували масштабування мережі.

"Так ми почали досягати найкращих результатів для бізнесу. До речі, ресторан на Оболоні досі успішно працює. Наприкінці 2019 року хотіли активніше масштабуватися. Але тільки розпочали процес, нас наздогнав COVID-19, а потім повномасштабна війна. Зараз вже зрозуміли, що турбулентності будуть нескінченні й ми повинні в цих умовах більш старанно йти до розвитку мережі", — зазначив Володимир.

Як Shashlikyan долає ризики й виклики сьогодення

Під час війни в Україні бізнес постійно стикається з різними проблемами: блекаути, зростання цін на продукти, мобілізація тощо. Й мережа Shashlikyan — не виняток.

"Основна проблема — це люди, як співробітники, так і гості. І тих, і тих стає дедалі менше. Залучення та участь у процесах найчастіше рятує ситуацію. Адже і я, і будь-який керівник ресторану можуть підстрахувати в ситуаціях, де іноді банально не вистачає рук", — розповів Аганесян.

Відключення електропостачання також створило не аби які проблеми, оскільки заклади мережі до річного бюджету не закладали витрати на інвестування генераторів. Однак керівництво прийняло рішення і в екстреному режимі більшість ресторанів були забезпечені потужними генераторами для безперебійної роботи кухні.

Shashlikyan, як більшість компані в складний час для України, має проблеми з укомплектуванням штату працівників.

"Більшість команд – чоловіки, адже у нас досить складні процеси на кухні, саме у фізичному плані. Якщо брати за весь період вже понад 2 роки, то мобілізували до 10% чоловіків", — поділився Володимир.

Для швидкого прийняття рішень він радить "кермо брати у свої руки. Так і мотивація співробітників краща, і прийняття рішень відбувається блискавично. Зараз це особливо важливо".

Щодо конкуренції, то, на думку Аганесяна, для Shashlikyan вона вища у західних регіонах України, ніж у центральній частині.

"Як заведено говорити, бізнес йде туди, де більш стабільно і де є велика кількість людей. Якщо порівняти регіони України — зрозуміємо, що до західної частини переїхало багато людей, відповідно відкрилося багато бізнесів. У нашій ніші все так само", — пояснив він.

Shashlikyan у своїй роботі є прихильниками "гібридної системи". У своїх закладах вони одночасно створюють комфортні умови для відвідування закладів, мають великий штат операторів кол-центру, власних кур'єрів для швидкої доставки та пропонують гостям таку послугу, як самовивіз.

Чому клієнти обирають Shashlikyan

Володимир Аганесян також назвав п’ять плюсів мережі Shashlikyan: "Перший — звісно, це стабільна якість. Ми тримаємо марку, підходимо до вибору продуктів, дотримуємося стандартів, щоб гість отримав саме те, чого очікує у своєму замовленні. Без неприємних сюрпризів. Другий – гостинність. Гість для нас завжди на першому місці, ми дослухаємося та опрацьовуємо кожен відгук, адже дуже важливо, щоб люди поверталися знову і знову, бути тим самим місцем для особливих подій. Третій — зручна система лояльності, де гість отримує бонуси на особистий рахунок і надалі може користуватися ними під час розрахунку. Четвертий – широка зона доставки та швидкість. Неважливо, це маленьке замовлення чи замовлення на кілька десятків тисяч гривень — ми привеземо його вчасно і ще гарячим. П'ятий — широкий асортимент у меню, у нас можна знайти страви на будь-який смак".

Розвиток мережі Shashlikyan

Наразі у мережі Shashlikyan працюють 13 ресторанів. Після початку повномасштабного вторгнення компанія вперше вийшла за межі Києва та відкрили ресторани у Броварах, Крюківщині, Ірпені та Бучі.

"Восени відкрився наш 13-й ресторан в оновленому форматі. Shashlikyan MAX на Позняках відрізняється від інших ресторанів мережі. Будівля складається з двох поверхів. На першому — велика затишна зала та тераса, на другому — окрема банкетна зала на 100+ гостей, оформлена в мінімалістичному стилі для різноманітних урочистих подій. Меню також відрізняється, оскільки тут ще більше традиційних східних страв, але в більш сучасному прочитанні. Щовечора пригощаємо гостей чачею з тархуном та смачними закусками, а кожні вихідні проводимо музичні вечори і дитячі активності", — зазначив Володимир.

Аганесян також назвав важливі пріоритети розвитку свого бізнесу до кінця цього року: "Відкрити у центрі Києва ще один ресторан, пріоритетно у районі Золотих воріт. Утримати те, що є і збільшити дохід існуючих… Дуже хочемо та плануємо відкритися у Варшаві. Знаємо про успішні українські проєкти у Польщі та по всій Європі. Тому ми вважаємо стратегічним напрямком рухатися до східної Європи. Якщо запропонують перспективне приміщення у Львові — теж будемо готові розглянути".

Маючи великий позитивний досвід у веденні бізнесу, мережа Shashlikyan пропонує зацікавленим підприємцям партнерство та франшизу з успішною бізнес-моделлю.

"Партнером мережі може стати кожен, хто поділяє наші цінності та готовий брати участь в операційному менеджменті щодня. Наш бізнес не підходить як пасивний дохід для інвестора, який хоче відкрити локацію та не займатися нею", — зазначив бізнесмен.

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