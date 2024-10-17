ВАКС обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения по заявлению Коломойского

Ранее НАБУ отказывалось внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о преступлении по фактам завладения корпоративными правами компаний Укрнафта, Укртатнафта, Укрнефтебурение, путем злоупотребления служебным положением должностными и служебными лицами.

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Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по заявлению бизнесмена Игоря Коломойского. Соответствующее постановление объявил следственный судья ВАКС Андрей Бицюк, передает ТСН.

"Жалобу удовлетворить. Обязать уполномоченных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения, поданные в заявлении Игоря Коломойского при уголовных правонарушениях от 18.09.2024", — сообщил судья.

Перед оглашением этого постановления сторона защиты Игоря Коломойского представила его жалобу и просила суд обязать должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины, уполномоченных на принятие и регистрацию заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по заявлению о коррупционных уголовных правонарушениях, которое было подано и датируется 18 сентября 2024 года.

Жалоба Коломойского касается бездействия НАБУ относительно не внесения сведений по его заявлению о преступлении по фактам завладения корпоративными правами компаний Укрнафта, Укртатнафта, Укрнефтебурение, путем злоупотребления служебным положением лицами Офиса президента и должностных лиц других органов государственной власти.

В частности, в заявлении Коломойского речь шла о совершении уголовного преступления рядом должностных лиц категории "А", должностных лиц государственных и правоохранительных органов.

Соответствующее заявление было направлено в НАБУ путем почтовой связи. Согласно данным "Укрпочты", это заявление поступило в НАБУ 23 сентября, и поэтому, согласно действующему законодательству (статья 214 Уголовного процессуального кодекса), сведения в ЕГРР необходимо было внести не позднее 24 часов, а именно 24 сентября. В то же время до сегодняшнего дня Коломойский не имеет сведений о том, что соответствующие были внесены в единый реестр.

Коломойский считает такое действие НАБУ бездействием. В свою очередь, от НАБУ на судебное заседание никто не пришел.

"Дело" Игоря Коломойского

Напомним, 2 сентября 2024 года истек предельный срок содержания Коломойского под стражей. Бизнесмену была изменена мера пресечения на залог. Однако Коломойский до сих пор находится в заключении.

Дело, из-за которого бизнесмен до сих пор находится в СИЗО, касается событий 2003 года, когда было совершено нападение на директора одной из юридических компаний в Крыму. Это дело возобновили в один день с делом "Приватбанка".

Европейский суд по правам человека начал рассмотрение жалобы адвокатов Коломойского о незаконности его уголовного преследования и допущенных во время него нарушений прав и свобод.

Кроме того, стало известно, что международные эксперты IAC ISHR нашли нарушения в деле Коломойского.