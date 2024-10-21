67 прокуроров Хмельницкой области получили инвалидность в период реформ Порошенко-Рябошапки — СМИ

Скандал с массовым установлением инвалидности прокурорам Хмельницкой области может быть связан с реформой прокуратуры, которую в свое время проводили экс-президент Петр Порошенко и бывший генпрокурор Руслан Рябошапка. Об этом пишет "Закон и бизнес", проанализировав все данные, говорится в материале УНИАН. Расследование показало, что большинство из 67 прокуроров Хмельницкой области оформили свои инвалидности именно в 2017-2019 годах.

"Так что это стало следствием так называемых реформ прокуратуры, которые в свое время проводили ее руководители — Юрий Луценко и Руслан Рябошапка. А появление такого количества прокуроров с инвалидностью стало возможным после создания многочисленных комиссий и общественных советов из международников и активистов при правоохранительных органах", — отмечает издание.

Так, Луценко был генпрокурором с 2016 по 2019 годы во времена Порошенко.

А Рябошапка возглавил Генпрокуратуру после выборов в 2019 году, как представитель неправительственных организаций и гражданского общества. Однако, как говорится в материале, за полгода работы на этой должности запомнился единственной реформой — сменой вывески. В результате Верховная Рада выразила ему недоверие и уволила.

По данным СМИ, Рябошапка выехал из Украины сразу после начала полномасштабного вторжения рф.

Издание предоставляет перечень 67 прокуроров Хмельницкой области с конкретными датами установления им инвалидности. Из списка видно, что это стало массовым явлением в 2017-2019 годах. Прокурорам оформляли 2 группу бессрочно, или же сроком на 3 года. А потом они успешно проходили перекомиссию.