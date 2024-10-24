"Битва за свет": вышел официальный трейлер фильма о борьбе с энергетическим терроризмом РФ

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Сегодня вышел официальный трейлер документального фильма "Битва за свет", в котором рассказывается о героической борьбе сил ПВО, спасателей ГСЧС и энергетиков, которые защищают Украину от энергетического террора России. Официальный трейлер фильма доступен по ссылке.

Режиссером ленты выступил Василий Киевский. Героями фильма стали командиры зенитно-ракетных комплексов Воздушных Сил, которые первыми встречали огнем самолеты и вертолеты врага 24 февраля. Бойцы, которые держат рекорд по количеству уничтоженных ракет и шахедов.

Также героями ленты стали спасатели ГСЧС, которые работают на самых сложных пожарах на стратегических объектах.

Также в фильме рассказывается об энергетиках ДТЭК, которые во время обстрела оставались на теплоэлектростанции, чтобы не допустить еще более масштабных последствий после атаки.

"Каждый из героев "Битвы за Свет" — это легенда, о которой можно и нужно снять отдельный фильм", — отметил режиссер Василий Киевский.

В съемках фильма "Битва за Свет" также принял участие Александр Усик. Он стремится привлечь внимание международной аудитории к последствиям разрушений энергетики Украины и призывает мир консолидироваться в поддержке.

"Мы все равно это пройдем. Даже если не будет света, мы и есть свет — украинцы, которые светят на весь мир", — сказал Александр Усик.

Всеукраинская премьера фильма состоится 17 ноября.