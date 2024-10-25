Подсанкционный болгарский политик Манолев получает сверхприбыли от работы с "Агентством оборонных закупок" МОУ, — СМИ

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Журналисты издания EUReporter нашли доказательства, что семья бывшего заместителя министра экономики Болгарии Александра Манолева, на которого США в 2021 году наложили санкции за значительную коррупцию и включили в "Список Магнитского", заключила контрактов с украинским "Агентством оборонных закупок" на почти 400 миллионов евро, передают "Факты".

Издание отмечает, что в 2021 году на Александра Манолева, его жену и детей и еще 4 болгарских политиков были наложены санкции Госдепа США. Сегодня семья Манолева не может открывать счета в банках и заниматься предпринимательской деятельностью, отмечают в EUReporter. В то же время оказалось, что Румыния и Украина позволяют Манолеву получать доходы от торговли оружием.

Год назад отец Манолева — Димитар (на которого не были наложены санкции США) приобрел болгарскую компанию BULGARIAN INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT (BIEM). Как отмечают журналисты, через старые связи в Минэкономики Болгарии, Манолев заставил государственный боеприпасный завод "ВМЗ" подписать несколько контрактов с BIEM. Манолев, пытаясь скрыть свое личное участие (чтобы не навредить отношениям с Россией) и обходя санкционную политику Минобороны Украины (МОУ не имеет права заключать соглашения с компаниями, владельцы или аффилированные лица которых находятся под санкциями, особенно США), решил поставлять продукцию ВМЗ через румынского государственного посредника Romarm. Странно, что румынская государственная компания не заключает контракты с санкционными компаниями, отмечают репортеры.

4 апреля 2024-го года "Агентство оборонных закупок" и Romarm подписывают 2 контракта на поставку одноразовых гранатометов на 104,8 миллиона евро. Впоследствии значительная сумма аванса была перечислена от "Агентства" на Romarm, а оттуда на BIEM.

В качестве доказательства, журналисты предоставляют копию экспортной лицензии Болгарии:

Позже Romarm и "Агентство" заключили еще несколько контрактов на те же гранатометы на несколько сотен миллионов евро. По состоянию на сегодня тандем BIEM — Romarm заключили контрактов с "Агентством оборонных закупок" на 395 миллионов евро; по некоторым контрактам "Агентство" имело предложения с более низкой ценой от других поставщиков. Журналисты считают, что, учитывая доходность оборонных поставок между 10%-15%, семья подсанкционного политика Манолева может получить около 40-60 млн евро прибыли.