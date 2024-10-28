"Гибридная медиа-атака с российским следом": болгарский политик Александр Манолев прокомментировал публикации в СМИ

Болгарский политик Александр Манолев опубликовал заявление, в котором опровергает любые якобы обвинения и отмечает, что эта медиа-атака имеет целью блокирование поставок оружия из ЕС в Украину.

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"За последние 24 часа я понял, как осуществляется гибридная медиа-атака: вы платите вроде бы авторитетному "европейскому" сайту, чтобы он разместил грязную историю о вашем оппоненте. Затем вы начинаете тиражировать ее в российских изданиях", — написал он, передает ТСН.

В своем заявлении Манолев отмечает, что Россия давно пытается сорвать поставки европейского оружия в Украину.

"Только одна страна заинтересована в том, чтобы говорить такие глупости об экспорте оружия в Украину за день до выборов (парламентских в Болгарии — ред.). Та, которая хочет прекратить экспорт туда. Разрешите экспорт оружия в Украину и наконец покажите, где стоит наша страна. В Восточном или в Западном блоке", — пишет Манолев.

Напомним, несколько дней назад в украинских медиа появились публикации о якобы связи Александра Манолева с болгарской BIEM, которая имеет контракты со многими компаниями в ЕС и зарекомендовала себя как надежного поставщика оружия. В частности BIEM является поставщиком для румынской государственной компании "Romarm", через которую обеспечивает ВСУ многими видами вооружения, а также напрямую работает с "Агентством оборонных закупок" МОУ. В украинских СМИ эти публикации распространились с интерпретацией.

Напомним, экспорт болгарского оружия для ВСУ через посредников стал результатом политики пророссийского президента Болгарии Румена Радева и пророссийской Болгарской социалистической партии, которые отказались продавать напрямую в Украину. Еще в марте прошлого года СМИ сообщали, что Болгария через посредников передала Украине необходимого оружия на $1 млрд.