Соцопрос: большинство украинцев не поддерживают повышение налогов и критикуют политику власти

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Всеукраинская общественная организация "Передовые Правовые Инициативы" провела масштабное социологическое исследование, опросив в период 18-20 октября 2024 года 5011 респондентов как в Украине, так и за рубежом. В фокусе опроса были отношение граждан к повышению налогов, рейтингам политиков, возможным путям завершения войны и другим проблемам, передают "Українські Новини".

Новость о повышении налогов, за которое в начале октября проголосовало 246 народных депутатов, украинцы восприняли негативно.

Так по данным опроса, 57,83% украинцев воспринимают недавнее решение Верховной Рады повысить налоги негативно, а еще 35,30% — крайне негативно. Только 3,97% поддерживают такое решение, обосновывая его необходимостью привлечения дополнительных средств во время войны.

В то же время более 96% опрошенных считают это повышение налогов несправедливым шагом, и 90,16% уверены, что это крайне неприемлемо в условиях военного положения.

Среди причин повышения налогов граждане называют непрофессионализм правительства (42,13%), недостаточное понимание экономических процессов (30,17%) и возможные договоренности с олигархами (23,07%).

Большинство опрошенных поддерживают другие источники для пополнения бюджета: 47,81% считают, что эти средства можно получить из арестованных российских активов, а 44% выступают за увеличение налогов для олигархов и крупных бизнес-групп.

"Мы проводили исследования как раз после принятия закона и увидели крайне негативное отношение электората. Лишь 4% поддерживают такое решение, обосновывая его необходимостью привлечения дополнительных средств во время войны. Большинство же опрошенных — это 96% — убеждены, что налоговое бремя во время войны может быть повышено только для олигархических бизнес-групп, а не для граждан или малого бизнеса. Принятый закон — это пример крайне непопулярного шага власти, который в дальнейшем будет иметь негативное электоральное влияние на политические силы, которые поддержали повышение налогов...", — говорит Наталья Якимчук, руководитель исследовательского проекта, социолог — маркетолог ВОО "ППИ".

Опрос также показал, что 87,63% украинцев не одобряют политику действующей власти. Респонденты указывают на коррупцию (30,3%), репрессивную мобилизацию (17,53%) и необоснованное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (12,48%) как главные причины недовольства.

Относительно политических предпочтений, если бы президентские выборы состоялись сегодня, 15,98% респондентов поддержали бы Владимира Зеленского, 12,07% — Юлию Тимошенко, а 7,24% — Петра Порошенко.

В Верховной Раде, по оценкам опрошенных, шансы пройти имеют партия Зеленского (13,97%), "Батькивщина" (11,41%) и Евросолидарность (6,43%).

"Если посмотреть на исследования за последние полгода, можем констатировать, что рейтинг действующего президента стабилизировался. Его рейтинг и рейтинг Юлии Тимошенко за период между двумя последними волнами опросов выросли примерно одинаково — почти по 1%. В то же время увеличилась доля респондентов, которые не определились со своими политическими симпатиями — на 5,41% и тех, кто не пойдет на выборы — на 2,62%. То есть каждый четвертый не определился — 25% — это значительное количество. И, по моему убеждению, одна из причин — это неопределенность населения относительно будущего, в каком направлении идут дела в стране...", — отмечает социолог Наталья Якимчук.

Поделились украинцы мнениями относительно своего отношения к войне и формулы будущего мира. Завершение войны 56,46% украинцев видят через восстановление территориальной целостности в границах 1991 года и вступление в ЕС и НАТО. Однако 43,54% выступают за возможность двусторонних переговоров для немедленного прекращения боевых действий.

Опрошенные украинцы также поделились мнениями о проведении референдума на тему мирных договоренностей с Россией: 42,91% поддерживают эту идею, 40,11% выступают против, и около 17% не имеют четкой позиции.

На вопрос о компромиссах во время возможных переговоров, 52,9% считают, что Украина должна требовать выход на границы 1991 года и вступление в НАТО, тогда как 47,10% готовы согласиться на замораживание конфликта по линии фронта и интеграцию неоккупированных территорий в ЕС и НАТО.